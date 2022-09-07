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Источник: в Москве завели дело после неудачной попытки суицида "авторитета" - РИА Новости, 07.09.2022
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Источник: в Москве завели дело после неудачной попытки суицида "авторитета"
Источник: в Москве завели дело после неудачной попытки суицида "авторитета" - РИА Новости, 07.09.2022
Источник: в Москве завели дело после неудачной попытки суицида "авторитета"
Уголовное дело о незаконном обороте оружия завели после неудачной попытки криминального авторитета Георгия Диаквнишвили (Гия Длинный) покончить с собой в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:15
2022-09-07T12:15
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном обороте оружия завели после неудачной попытки криминального авторитета Георгия Диаквнишвили (Гия Длинный) покончить с собой в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Гия Длинный попал в больницу после того, как попытался свести счеты с жизнью у себя дома."В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - сказал собеседник агентства. По его словам, во время работы силовиков у "авторитета" дома в Москве нашли пистолет. В дальнейшем, согласно заключению экспертизы, выяснилось, что это был газовый пистолет, кустарно переделанный в боевой. Собеседник добавил, что самого Диаквнишвили до сих пор не удалось опросить в связи с лечением.По данным интернет-ресурса "Прайм-крайм", Гия Длинный принадлежит к грузинским "авторитетам", участвовал в различных криминальных конфликтах по разделу сфер влияния. В разные годы в СССР Диаквнишвили был осужден в том числе за кражу, умышленное легкое телесное повреждение, разбой и незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
12:15 07.09.2022
 
Источник: в Москве завели дело после неудачной попытки суицида "авторитета"

В Москве возбудили дело после неудачной попытки суицида "авторитета" Гии Длинного

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном обороте оружия завели после неудачной попытки криминального авторитета Георгия Диаквнишвили (Гия Длинный) покончить с собой в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду.
В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Гия Длинный попал в больницу после того, как попытался свести счеты с жизнью у себя дома.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - сказал собеседник агентства. По его словам, во время работы силовиков у "авторитета" дома в Москве нашли пистолет. В дальнейшем, согласно заключению экспертизы, выяснилось, что это был газовый пистолет, кустарно переделанный в боевой. Собеседник добавил, что самого Диаквнишвили до сих пор не удалось опросить в связи с лечением.
По данным интернет-ресурса "Прайм-крайм", Гия Длинный принадлежит к грузинским "авторитетам", участвовал в различных криминальных конфликтах по разделу сфер влияния. В разные годы в СССР Диаквнишвили был осужден в том числе за кражу, умышленное легкое телесное повреждение, разбой и незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков.
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