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В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри"

В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри" - РИА Новости, 07.09.2022

В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри"

Законодательное собрание Республики Башкортостан и депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения идеологии... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:55

2022-09-07T17:55

2022-09-07T18:20

общество

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Республики Башкортостан и депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей. Документ опубликован на сайте ведомства."Предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Авторы законопроекта отмечают, что идеология "чайлдфри" базируется на деструктивном социальном поведении, а популяризация бездетности "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации". В пояснительной записке подчеркивается, что идеология "чайлдфри", ведет к деградации и депопуляции общества.

https://ria.ru/20220804/single-1807057088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, республика башкортостан, россия