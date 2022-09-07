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В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри"
В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри" - РИА Новости, 07.09.2022
В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри"
Законодательное собрание Республики Башкортостан и депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения идеологии... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:55
2022-09-07T17:55
2022-09-07T18:20
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Республики Башкортостан и депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей. Документ опубликован на сайте ведомства."Предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Авторы законопроекта отмечают, что идеология "чайлдфри" базируется на деструктивном социальном поведении, а популяризация бездетности "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации". В пояснительной записке подчеркивается, что идеология "чайлдфри", ведет к деградации и депопуляции общества.
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РИА Новости
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общество, госдума рф, республика башкортостан, россия
Общество, Госдума РФ, Республика Башкортостан, Россия
17:55 07.09.2022 (обновлено: 18:20 07.09.2022)
В Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии "чайлдфри"
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Законодательное собрание Республики Башкортостан и депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей. Документ опубликован
на сайте ведомства.
"Предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта отмечают, что идеология "чайлдфри" базируется на деструктивном социальном поведении, а популяризация бездетности "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации". В пояснительной записке подчеркивается, что идеология "чайлдфри", ведет к деградации и депопуляции общества.