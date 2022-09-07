На Алтае заключили под стражу мужчину, сломавшего девочке череп о землю
На Алтае заключили под стражу мужчину, сломавшего трехлетней девочке череп о землю
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Мужчину, который бил 3-летнюю девочку о землю и сломал ей череп, заключили под стражу в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону.
"33-летнему жителю села Кокоря Кош-Агачского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в селе Кокоря Кош-Агачского района 30-летняя местная жительница, находясь у себя дома, распивала спиртные напитки совместно со своим сожителем. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал избивать женщину, в связи с чем последняя убежала из дома.
"Разъяренный мужчина, желая продолжить конфликт и избиение женщины, схватил спящую в доме 3-летнюю дочь последней, вынес ребенка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, не менее 3 раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил последней множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела… 3-летняя девочка с телесными повреждениями различной степени была доставлена в Кош-Агачскую районную больницу", - уточняют в СУСК.
Спустя несколько часов полиция задержала мужчину на одной из животноводческих стоянок, где тот пытался спрятаться.