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Спасатели нашли на дне реки Уфы череп шерстистого носорога

Спасатели нашли на дне реки Уфы череп шерстистого носорога - РИА Новости, 07.09.2022

Спасатели нашли на дне реки Уфы череп шерстистого носорога

Уфимские водолазы достали со дна реки Уфы череп шерстистого носорога, который обитал на Земле восемь тысяч лет назад, сообщили в управлении гражданской защиты... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:12

2022-09-07T16:12

2022-09-07T16:13

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УФА, 7 сен – РИА Новости. Уфимские водолазы достали со дна реки Уфы череп шерстистого носорога, который обитал на Земле восемь тысяч лет назад, сообщили в управлении гражданской защиты города.В управлении рассказали, что артефакт нашел спасатель Антон Ходосов во время учебно- тренировочных сборов по водолазной подготовке на реке Уфа в районе Князевской переправы."Он нашел и вытащил со дна водоема череп вымершего животного. Древние останки, предположительно, принадлежат шерстистому носорогу, жившему на Земле восемь тысяч лет назад", - говорится в сообщении.Спасатели решили передать уникальную находку в Национальный музей Башкирии. "Надо отметить, что в музее уже есть несколько похожих экспонатов, принадлежащих сибирскому носорогу, вымершему 5-6 тысяч лет назад. Принадлежит ли новый экземпляр этому виду или его более древнему собрату шерстистому носорогу, предстоит выяснить экспертам", - добавили в управлении.Это не первая находка уфимских водолазов. В августе спасатели Андрей Алексеев и Николай Григорьев во время одного из погружений на реке Белой обнаружили бивень мамонта и рог бизона. Находки также были переданы в Национальный музей республики.Шерстистый носорог обитал в Европе и Азии, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад.

https://ria.ru/20220815/nakhodka-1809749425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика башкортостан, уфа, европа, гу мчс по башкортостану, общество