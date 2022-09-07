https://ria.ru/20220907/byudzhet-1815079618.html
Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом
Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом
Бюджет России в текущем году будет профицитным - на уровне 0,5 триллиона рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:59
2022-09-07T11:59
2022-09-07T12:21
экономика
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Бюджет России в текущем году будет профицитным - на уровне 0,5 триллиона рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума."У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет будет сверстан с профицитом в этом году - почти под 0,5 триллиона рублей - где-то 485 миллиардов рублей", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:59 07.09.2022 (обновлено: 12:21 07.09.2022)
Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом
Президент Путин: российский бюджет будет сверстан с профицитом