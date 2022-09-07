https://ria.ru/20220907/byudzhet-1815079618.html

Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом

Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что российский бюджет будет сверстан с профицитом

Бюджет России в текущем году будет профицитным - на уровне 0,5 триллиона рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:59

2022-09-07T11:59

2022-09-07T12:21

экономика

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Бюджет России в текущем году будет профицитным - на уровне 0,5 триллиона рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума."У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет будет сверстан с профицитом в этом году - почти под 0,5 триллиона рублей - где-то 485 миллиардов рублей", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)