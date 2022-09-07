https://ria.ru/20220907/burlyaev-1815194361.html

Бурляев: в Москве должен быть создан Центр славянской культуры

Бурляев: в Москве должен быть создан Центр славянской культуры - РИА Новости, 07.09.2022

Бурляев: в Москве должен быть создан Центр славянской культуры

По решению комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в области культуры, науки и образования в Москве должен быть создан Центр славянской... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:43

2022-09-07T16:43

2022-09-07T16:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

николай бурляев

москва

россия

белоруссия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По решению комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в области культуры, науки и образования в Москве должен быть создан Центр славянской культуры, соответствующее предложение о выделении для него здания в ближайшее время будет направлено в столичную мэрию, сообщил председатель комиссии Николай Бурляев.С просьбой поддержать инициативу он обратился к присутствующим на заседании комиссии Парламентского Собрания, в которую вошли деятели в области науки, культуры и образования Белоруссии и России.Бурляев рассказал, что в новом центре будет аккумулироваться все лучшее, что делается в культурной сфере как в России и Белоруссии, так и на территориях славянского мира.Председатель комиссии отметил, что в славянском центре "будут проводится кино- и театральные форумы, конференции, работать кружки для детей, выступать лучшие оркестры России и славянского мира, лучшие ансамбли".

https://ria.ru/20220809/minkultury-1808365209.html

москва

россия

белоруссия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

николай бурляев, москва, россия, белоруссия