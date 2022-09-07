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Бурляев: в Москве должен быть создан Центр славянской культуры
Бурляев: в Москве должен быть создан Центр славянской культуры - РИА Новости, 07.09.2022
Бурляев: в Москве должен быть создан Центр славянской культуры
По решению комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в области культуры, науки и образования в Москве должен быть создан Центр славянской... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:43
2022-09-07T16:43
2022-09-07T16:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
николай бурляев
москва
россия
белоруссия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По решению комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в области культуры, науки и образования в Москве должен быть создан Центр славянской культуры, соответствующее предложение о выделении для него здания в ближайшее время будет направлено в столичную мэрию, сообщил председатель комиссии Николай Бурляев.С просьбой поддержать инициативу он обратился к присутствующим на заседании комиссии Парламентского Собрания, в которую вошли деятели в области науки, культуры и образования Белоруссии и России.Бурляев рассказал, что в новом центре будет аккумулироваться все лучшее, что делается в культурной сфере как в России и Белоруссии, так и на территориях славянского мира.Председатель комиссии отметил, что в славянском центре "будут проводится кино- и театральные форумы, конференции, работать кружки для детей, выступать лучшие оркестры России и славянского мира, лучшие ансамбли".
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николай бурляев, москва, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Николай Бурляев, Москва, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По решению комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в области культуры, науки и образования в Москве должен быть создан Центр славянской культуры, соответствующее предложение о выделении для него здания в ближайшее время будет направлено в столичную мэрию, сообщил председатель комиссии Николай Бурляев.
"В России много центров народной культуры, но нет центра, объединяющего славян. Славяне являются державообразующим краеугольным камнем Союзного государства, в который входят русские, украинцы и белорусы. Поэтому мы предложили и приняли на нашей парламентской комиссии решение о создание такого центра, после чего последуют дальнейшие шаги - мы планируем обратиться к мэру Москвы с предложении о выделении здания", - сказал Бурляев.
С просьбой поддержать инициативу он обратился к присутствующим на заседании комиссии Парламентского Собрания, в которую вошли деятели в области науки, культуры и образования Белоруссии
и России.
Бурляев рассказал, что в новом центре будет аккумулироваться все лучшее, что делается в культурной сфере как в России и Белоруссии, так и на территориях славянского мира.
Председатель комиссии отметил, что в славянском центре "будут проводится кино- и театральные форумы, конференции, работать кружки для детей, выступать лучшие оркестры России и славянского мира, лучшие ансамбли".
"Славяне невероятно богаты своей культурой. Мы будем все это аккумулировать и показывать подрастающему поколению, воспитывая их на всем самом лучшем, что накоплено историей и современным обществом. Опираясь на это, наша молодежь впитает в себя культуру, правду и истину. Наш девиз гласит - за нравственные идеалы, за возвышение души человека", - заключил Бурляев.