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В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов - РИА Новости, 07.09.2022
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В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов
В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов - РИА Новости, 07.09.2022
В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов
Цена туалетной бумаги в Британии за год выросла на 15%, а длина рулона уменьшилась на 8% из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, пишет газета... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:44
2022-09-07T19:44
экономика
великобритания
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Цена туалетной бумаги в Британии за год выросла на 15%, а длина рулона уменьшилась на 8% из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, пишет газета Telegraph.Согласно приведенному в газете анализу интернет-портала, отслеживающего изменения стоимости товаров в магазинах, Trolley.co.uk, цена на туалетную бумагу росла во всех сетевых супермаркетах в стране, самый большой рост составлял 23% к средней стоимости - примерно 1,24 фунта (почти 87 рублей)."Рост средней цены в британском супермаркете на 15% делает бумагу самым быстрорастущим непищевым продуктом", - говорится в сообщении газеты.Длина рулона также снизилась на 6-8% по сравнению с прошлогодней.Причина роста цен и снижения длины, по данным газеты, состоит в большом энергопотреблении на бумажных фабриках при рекордных ценах на газ и электричество. Впрочем, отмечается, что цены на бумагу могут еще вырасти.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".
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экономика, великобритания, в мире, цены на нефть
Экономика, Великобритания, В мире, Цены на нефть
19:44 07.09.2022
 
В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов

В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов из-за цен на энергоресурсы

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага
© Pexels/Anna Shvets
Туалетная бумага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Цена туалетной бумаги в Британии за год выросла на 15%, а длина рулона уменьшилась на 8% из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, пишет газета Telegraph.
Согласно приведенному в газете анализу интернет-портала, отслеживающего изменения стоимости товаров в магазинах, Trolley.co.uk, цена на туалетную бумагу росла во всех сетевых супермаркетах в стране, самый большой рост составлял 23% к средней стоимости - примерно 1,24 фунта (почти 87 рублей).
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"Рост средней цены в британском супермаркете на 15% делает бумагу самым быстрорастущим непищевым продуктом", - говорится в сообщении газеты.
Длина рулона также снизилась на 6-8% по сравнению с прошлогодней.
Причина роста цен и снижения длины, по данным газеты, состоит в большом энергопотреблении на бумажных фабриках при рекордных ценах на газ и электричество. Впрочем, отмечается, что цены на бумагу могут еще вырасти.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".
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