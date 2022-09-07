https://ria.ru/20220907/bumaga-1815258770.html

В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов

В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов - РИА Новости, 07.09.2022

В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов

Цена туалетной бумаги в Британии за год выросла на 15%, а длина рулона уменьшилась на 8% из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, пишет газета... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:44

2022-09-07T19:44

2022-09-07T19:44

экономика

великобритания

в мире

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812393837_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_d762401631916659238cbe473503e0d1.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Цена туалетной бумаги в Британии за год выросла на 15%, а длина рулона уменьшилась на 8% из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, пишет газета Telegraph.Согласно приведенному в газете анализу интернет-портала, отслеживающего изменения стоимости товаров в магазинах, Trolley.co.uk, цена на туалетную бумагу росла во всех сетевых супермаркетах в стране, самый большой рост составлял 23% к средней стоимости - примерно 1,24 фунта (почти 87 рублей)."Рост средней цены в британском супермаркете на 15% делает бумагу самым быстрорастущим непищевым продуктом", - говорится в сообщении газеты.Длина рулона также снизилась на 6-8% по сравнению с прошлогодней.Причина роста цен и снижения длины, по данным газеты, состоит в большом энергопотреблении на бумажных фабриках при рекордных ценах на газ и электричество. Впрочем, отмечается, что цены на бумагу могут еще вырасти.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".

https://ria.ru/20220907/shou-1815215193.html

https://ria.ru/20220906/larri-1814980854.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, великобритания, в мире, цены на нефть