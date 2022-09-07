В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов
В Британии туалетная бумага за год подорожала на 15 процентов из-за цен на энергоресурсы
© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
© Pexels/Anna Shvets
Туалетная бумага. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Цена туалетной бумаги в Британии за год выросла на 15%, а длина рулона уменьшилась на 8% из-за стремительного роста цен на энергоресурсы, пишет газета Telegraph.
Согласно приведенному в газете анализу интернет-портала, отслеживающего изменения стоимости товаров в магазинах, Trolley.co.uk, цена на туалетную бумагу росла во всех сетевых супермаркетах в стране, самый большой рост составлял 23% к средней стоимости - примерно 1,24 фунта (почти 87 рублей).
"Рост средней цены в британском супермаркете на 15% делает бумагу самым быстрорастущим непищевым продуктом", - говорится в сообщении газеты.
Длина рулона также снизилась на 6-8% по сравнению с прошлогодней.
Причина роста цен и снижения длины, по данным газеты, состоит в большом энергопотреблении на бумажных фабриках при рекордных ценах на газ и электричество. Впрочем, отмечается, что цены на бумагу могут еще вырасти.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".