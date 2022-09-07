https://ria.ru/20220907/britaniya-1815271079.html
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе - РИА Новости, 07.09.2022
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе
Недовольство европейских граждан собственным правительством на фоне энергетического кризиса станет последней каплей, что "переломит хребет" Европе, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:04
2022-09-07T21:04
2022-09-07T21:04
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Недовольство европейских граждан собственным правительством на фоне энергетического кризиса станет последней каплей, что "переломит хребет" Европе, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times."Полагаю, это последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. Она действительно сейчас ломает хребты", — ответил Галлоуэй китайскому журналисту.По его мнению, протестное настроение уже охватило Чехию и Францию. Незавидным он назвал и положение британского правительства."Но из всех крупных стран ЕС, я думаю, Германия будет первым и самым важным домино, которое упадет. И это будет очень большое домино", — заключил политик.Западные страны, включая Великобританию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220907/germaniya-1815242243.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, евросоюз, великобритания, чехия, в мире
Европа, Евросоюз, Великобритания, Чехия, В мире
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе
Глава Рабочей партии Великобритании Галлоуэй: Европа не выдержит цен на электроэнергию