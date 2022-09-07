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В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе - РИА Новости, 07.09.2022
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В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе - РИА Новости, 07.09.2022
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе
Недовольство европейских граждан собственным правительством на фоне энергетического кризиса станет последней каплей, что "переломит хребет" Европе, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:04
2022-09-07T21:04
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великобритания
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Недовольство европейских граждан собственным правительством на фоне энергетического кризиса станет последней каплей, что "переломит хребет" Европе, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times."Полагаю, это последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. Она действительно сейчас ломает хребты", — ответил Галлоуэй китайскому журналисту.По его мнению, протестное настроение уже охватило Чехию и Францию. Незавидным он назвал и положение британского правительства."Но из всех крупных стран ЕС, я думаю, Германия будет первым и самым важным домино, которое упадет. И это будет очень большое домино", — заключил политик.Западные страны, включая Великобританию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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европа, евросоюз, великобритания, чехия, в мире
Европа, Евросоюз, Великобритания, Чехия, В мире
21:04 07.09.2022
 
В Британии предупредили, что энергокризис "переломит хребет" Европе

Глава Рабочей партии Великобритании Галлоуэй: Европа не выдержит цен на электроэнергию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Недовольство европейских граждан собственным правительством на фоне энергетического кризиса станет последней каплей, что "переломит хребет" Европе, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.
"Полагаю, это последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. Она действительно сейчас ломает хребты", — ответил Галлоуэй китайскому журналисту.
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По его мнению, протестное настроение уже охватило Чехию и Францию. Незавидным он назвал и положение британского правительства.
"Но из всех крупных стран ЕС, я думаю, Германия будет первым и самым важным домино, которое упадет. И это будет очень большое домино", — заключил политик.
Западные страны, включая Великобританию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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