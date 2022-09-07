https://ria.ru/20220907/britaniya-1815082227.html
Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России
Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России - РИА Новости, 07.09.2022
Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России
Москва решительно настроена действовать так, чтобы со стороны Британии никогда и ни в каком аспекте не исходила угроза для интересов России, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:07
2022-09-07T12:07
2022-09-07T12:22
в мире
сергей рябков
лиз трасс
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москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва решительно настроена действовать так, чтобы со стороны Британии никогда и ни в каком аспекте не исходила угроза для интересов России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим сугубо деструктивную роль, которую играет Лондон во всей ситуации вокруг Украины и специальной военной операции. Мы преисполнены решимости действовать так, чтобы со стороны Британии никогда и ни в каком аспекте не исходила угроза для наших интересов безопасности", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Ранее Рябков заявил, что высказывания победившей в голосовании на пост премьера Британии Лиз Трасс по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме "разнузданная".Трасс, принимавшая участие в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, заявляла, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
https://ria.ru/20220907/trass-1815067554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей рябков, лиз трасс, россия, лондон, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Лиз Трасс, Россия, Лондон, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:07 07.09.2022 (обновлено: 12:22 07.09.2022)
Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России
Рябков: Россия настроена действовать так, чтобы Британия не угрожала ее безопасности