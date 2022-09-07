https://ria.ru/20220907/britaniya-1815082227.html

Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России

Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России - РИА Новости, 07.09.2022

Рябков: Москва будет действовать так, чтобы Британия не угрожала России

Москва решительно настроена действовать так, чтобы со стороны Британии никогда и ни в каком аспекте не исходила угроза для интересов России, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:07

2022-09-07T12:07

2022-09-07T12:22

в мире

сергей рябков

лиз трасс

россия

лондон

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва решительно настроена действовать так, чтобы со стороны Британии никогда и ни в каком аспекте не исходила угроза для интересов России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим сугубо деструктивную роль, которую играет Лондон во всей ситуации вокруг Украины и специальной военной операции. Мы преисполнены решимости действовать так, чтобы со стороны Британии никогда и ни в каком аспекте не исходила угроза для наших интересов безопасности", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Ранее Рябков заявил, что высказывания победившей в голосовании на пост премьера Британии Лиз Трасс по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме "разнузданная".Трасс, принимавшая участие в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, заявляла, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, лиз трасс, россия, лондон, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)