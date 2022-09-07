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В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма - РИА Новости, 07.09.2022
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В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма
В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма - РИА Новости, 07.09.2022
В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма
Факты жизни, заявления, послужной список главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля демонстрируют, что он всегда выступал против диктатуры, был членом Испанской... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:29
2022-09-07T19:51
в мире
жозеп боррель
владимир путин
россия
испания
евросоюз
испанская социалистическая рабочая партия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Факты жизни, заявления, послужной список главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля демонстрируют, что он всегда выступал против диктатуры, был членом Испанской социалистической рабочей партии и активно участвовал в переходе Испании к демократии, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Боррель 5 сентября выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.Президент России Владимир Путин, выступая в среду на ВЭФ, предположил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший Россию "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.Внешнеполитическая служба Евросоюза в очередной раз подчеркнула, что Боррель в своем выступлении на межпарламентской конференции в Праге "не квалифицировал Россию и ее режим как фашистские"."Во-первых, Боррель не квалифицировал Россию и ее режим как фашистские. В ходе межпарламентского обмена мнениями в понедельник, отвечая на вопросы, он сослался на высказывание, сделанное предыдущим спикером. Еще более важно, что жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список Борреля свидетельствует о том, на чьей он стороне. Он всегда оппонировал режиму Франко, участвовал в антифранкистской борьбе и защите демократии и прав человека. Он бы членом социалистической партии и активно участвовал в переходе Испании от диктатуры Франко к демократии", - сказал Стано.По его словам, любые заявления, в которых утверждается обратное, "противоречат фактам".
https://ria.ru/20220907/borrel-1815158725.html
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в мире, жозеп боррель, владимир путин, россия, испания, евросоюз, испанская социалистическая рабочая партия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), прага
В мире, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Россия, Испания, Евросоюз, Испанская социалистическая рабочая партия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Прага
19:29 07.09.2022 (обновлено: 19:51 07.09.2022)
 
В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма

Представитель службы ЕС Стано: глава евродипломатии Боррель всегда выступал против фашизма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Факты жизни, заявления, послужной список главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля демонстрируют, что он всегда выступал против диктатуры, был членом Испанской социалистической рабочей партии и активно участвовал в переходе Испании к демократии, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Боррель 5 сентября выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 15:18
Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных
Президент России Владимир Путин, выступая в среду на ВЭФ, предположил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший Россию "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
Внешнеполитическая служба Евросоюза в очередной раз подчеркнула, что Боррель в своем выступлении на межпарламентской конференции в Праге "не квалифицировал Россию и ее режим как фашистские".
"Во-первых, Боррель не квалифицировал Россию и ее режим как фашистские. В ходе межпарламентского обмена мнениями в понедельник, отвечая на вопросы, он сослался на высказывание, сделанное предыдущим спикером. Еще более важно, что жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список Борреля свидетельствует о том, на чьей он стороне. Он всегда оппонировал режиму Франко, участвовал в антифранкистской борьбе и защите демократии и прав человека. Он бы членом социалистической партии и активно участвовал в переходе Испании от диктатуры Франко к демократии", - сказал Стано.
По его словам, любые заявления, в которых утверждается обратное, "противоречат фактам".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 12:54
МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России
 
В миреЖозеп БоррельВладимир ПутинРоссияИспанияЕвросоюзИспанская социалистическая рабочая партияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Прага
 
 
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