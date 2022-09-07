19:29 07.09.2022 (обновлено: 19:51 07.09.2022)
В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма
Представитель службы ЕС Стано: глава евродипломатии Боррель всегда выступал против фашизма
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Факты жизни, заявления, послужной список главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля демонстрируют, что он всегда выступал против диктатуры, был членом Испанской социалистической рабочей партии и активно участвовал в переходе Испании к демократии, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Боррель 5 сентября выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
Президент России Владимир Путин, выступая в среду на ВЭФ, предположил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший Россию "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
Внешнеполитическая служба Евросоюза в очередной раз подчеркнула, что Боррель в своем выступлении на межпарламентской конференции в Праге "не квалифицировал Россию и ее режим как фашистские".
"Во-первых, Боррель не квалифицировал Россию и ее режим как фашистские. В ходе межпарламентского обмена мнениями в понедельник, отвечая на вопросы, он сослался на высказывание, сделанное предыдущим спикером. Еще более важно, что жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список Борреля свидетельствует о том, на чьей он стороне. Он всегда оппонировал режиму Франко, участвовал в антифранкистской борьбе и защите демократии и прав человека. Он бы членом социалистической партии и активно участвовал в переходе Испании от диктатуры Франко к демократии", - сказал Стано.
По его словам, любые заявления, в которых утверждается обратное, "противоречат фактам".