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Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных - РИА Новости, 07.09.2022
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Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных
Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных - РИА Новости, 07.09.2022
Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных
Глава евродипломатии Жозеп Боррель после слов о России как о фашистском государстве должен быть навсегда внесен в списки нерукопожатных, поскольку такое... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:18
2022-09-07T15:49
жозеп боррель
дмитрий медведев
россия
политика
евросоюз
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель после слов о России как о фашистском государстве должен быть навсегда внесен в списки нерукопожатных, поскольку такое забывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования", - написал он в Telegram-канале.В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля. Москва запросила стенограмму выступления Борреля.Чуть ранее президент РФ Владимир Путин также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что тот большой специалист молоть языком.
https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html
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жозеп боррель, дмитрий медведев, россия, политика, евросоюз
Жозеп Боррель, Дмитрий Медведев, Россия, Политика, Евросоюз
15:18 07.09.2022 (обновлено: 15:49 07.09.2022)
 
Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных

Зампред Совбеза Медведев призвал внести Борреля в списки нерукопожатных за слова о России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель после слов о России как о фашистском государстве должен быть навсегда внесен в списки нерукопожатных, поскольку такое забывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования", - написал он в Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:33Восточный экономический форум
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными
В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля. Москва запросила стенограмму выступления Борреля.
Чуть ранее президент РФ Владимир Путин также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что тот большой специалист молоть языком.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
13:20
Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов
 
Жозеп БоррельДмитрий МедведевРоссияПолитикаЕвросоюз
 
 
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