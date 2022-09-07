15:18 07.09.2022 (обновлено: 15:49 07.09.2022)
Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных
Зампред Совбеза Медведев призвал внести Борреля в списки нерукопожатных за слова о России
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель после слов о России как о фашистском государстве должен быть навсегда внесен в списки нерукопожатных, поскольку такое забывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования", - написал он в Telegram-канале.
В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля. Москва запросила стенограмму выступления Борреля.
Чуть ранее президент РФ Владимир Путин также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что тот большой специалист молоть языком.