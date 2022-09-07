https://ria.ru/20220907/borrel-1815158725.html

Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных

Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных - РИА Новости, 07.09.2022

Медведев призвал навсегда внести Борреля в списки нерукопожатных

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после слов о России как о фашистском государстве должен быть навсегда внесен в списки нерукопожатных, поскольку такое... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:18

2022-09-07T15:18

2022-09-07T15:49

жозеп боррель

дмитрий медведев

россия

политика

евросоюз

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель после слов о России как о фашистском государстве должен быть навсегда внесен в списки нерукопожатных, поскольку такое забывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования", - написал он в Telegram-канале.В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля. Москва запросила стенограмму выступления Борреля.Чуть ранее президент РФ Владимир Путин также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что тот большой специалист молоть языком.

https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жозеп боррель, дмитрий медведев, россия, политика, евросоюз