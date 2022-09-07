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Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов
Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов - РИА Новости, 07.09.2022
Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов
Президент России Владимир Путин полагает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:20
2022-09-07T13:40
в мире
жозеп боррель
владимир путин
испания
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании."Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу - "над всей Испанией безоблачное небо". Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов", - сказал Путин на ВЭФ.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов.Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/borrel-1815090169.html
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в мире, жозеп боррель, владимир путин, испания, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Испания, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
13:20 07.09.2022 (обновлено: 13:40 07.09.2022)
 
Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов

Путин считает, что Боррель, если бы жил в годы Гражданской войны, поддерживал бы фашизм

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
"Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу - "над всей Испанией безоблачное небо". Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов", - сказал Путин на ВЭФ.
Бог ему судья – Путин прокомментировал высказывание Борреля про фашистскую Россию - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
12:28
Путин назвал Борреля большим специалистом по молотьбе языком
В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов.
Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:33Восточный экономический форум
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными
 
В миреЖозеп БоррельВладимир ПутинИспанияРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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