https://ria.ru/20220907/borrel-1815116863.html

Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов

Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов - РИА Новости, 07.09.2022

Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов

Президент России Владимир Путин полагает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:20

2022-09-07T13:20

2022-09-07T13:40

в мире

жозеп боррель

владимир путин

испания

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании."Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу - "над всей Испанией безоблачное небо". Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов", - сказал Путин на ВЭФ.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов.Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/borrel-1815090169.html

https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, владимир путин, испания, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)