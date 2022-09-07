https://ria.ru/20220907/borrel-1815090169.html
Путин назвал Борреля большим специалистом по молотьбе языком
Путин назвал Борреля большим специалистом по молотьбе языком - РИА Новости, 07.09.2022
Путин назвал Борреля большим специалистом по молотьбе языком
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, подчеркнув, что ему стоит посмотреть... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:28
2022-09-07T12:28
2022-09-07T13:24
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
жозеп боррель
россия
владимир путин
в мире
евросоюз
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, подчеркнув, что ему стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы."Он мелет языком, он большой специалист по этой части", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, комментируя высказывания Борреля о России.По словам президента РФ, ранее уже были призывы главы европейской дипломатии "победить Россию на после боя". "Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата ЕС заучит очень странно, но бог ему судья", - отметил он."Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы", - подчеркнул Путин.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/borrel-1814751532.html
https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815116266_158:0:1598:1080_1920x0_80_0_0_87bf10671b0a9c9c09cd6a83585f5ab2.jpg
"Бог ему судья" – Путин прокомментировал высказывание Борреля про "фашистскую Россию"
Путин прокомментировал скандал вокруг фразы "фашистская Россия" на мероприятии Борреля: предположил, что раз испанец Боррель поддерживает путчистов на Украине, вероятно он в Испании в 1930-х тоже поддержал бы путчистов во главе с Франко - то есть был бы на стороне фашистов.
2022-09-07T12:28
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), жозеп боррель, россия, владимир путин, в мире, евросоюз
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Жозеп Боррель, Россия, Владимир Путин, В мире, Евросоюз
12:28 07.09.2022 (обновлено: 13:24 07.09.2022)
Путин назвал Борреля большим специалистом по молотьбе языком
Путин предложил дать Боррелю возможность посмотреть реалиям в глаза и сделать выводы
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, подчеркнув, что ему стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы.
"Он мелет языком, он большой специалист по этой части", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, комментируя высказывания Борреля о России.
По словам президента РФ, ранее уже были призывы главы европейской дипломатии "победить Россию на после боя". "Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата ЕС заучит очень странно, но бог ему судья", - отметил он.
"Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы", - подчеркнул Путин.
В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге
, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.