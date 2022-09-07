https://ria.ru/20220907/boepripasy-1814983595.html

Кирби: США не видят признаков, что Россия получила боеприпасы от КНДР

Кирби: США не видят признаков, что Россия получила боеприпасы от КНДР - РИА Новости, 07.09.2022

Кирби: США не видят признаков, что Россия получила боеприпасы от КНДР

США не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине, но считают, что работа над такой сделкой... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T00:36

2022-09-07T00:36

2022-09-07T00:36

в мире

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине, но считают, что работа над такой сделкой ведется, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее предположил, что информация о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет является "очередным распространяемым фейком".Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне.Российские эксперты сочли эту информацию не соответствующей действительности. Так, по оценке доцента факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексея Фененко, которую он высказал РИА Новости, подобные сообщения американской прессы вызывают только смех и "запускаются" с целью создать ложное представление о состоянии России.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша