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Бочкарев: застройщики Москвы нашли аналоги импортным материалам - РИА Новости, 07.09.2022
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Бочкарев: застройщики Москвы нашли аналоги импортным материалам
Бочкарев: застройщики Москвы нашли аналоги импортным материалам - РИА Новости, 07.09.2022
Бочкарев: застройщики Москвы нашли аналоги импортным материалам
Доля отечественных материалов на стройках Москвы достигает 90-95%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:31
2022-09-07T11:32
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 7 сен - РИА Недвижимость. Доля отечественных материалов на стройках Москвы достигает 90-95%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На сегодня застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В то же время в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, и сегодня мы видим результаты - на 90-95% в стройке используются отечественные материалы", - отметил Бочкарев.Он добавил, что возросшая потребность в отечественном оборудовании стимулирует производство в России. "Энергосиловое оборудование, которое устанавливается на объектах метрополитена, выпускается отечественной компанией. На фоне санкционного давления активизировали выпуск лифтового оборудования Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод", - пояснил Бочкарев.Застройщики уже используют отделку для фасадов и инженерные системы из материалов российского производства. На объектах устанавливают насосное оборудование, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию и приборы отопления для общественных помещений, произведенных в России.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
11:31 07.09.2022 (обновлено: 11:32 07.09.2022)
 

Бочкарев: застройщики Москвы нашли аналоги импортным материалам

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Недвижимость. Доля отечественных материалов на стройках Москвы достигает 90-95%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На сегодня застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В то же время в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, и сегодня мы видим результаты - на 90-95% в стройке используются отечественные материалы", - отметил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Он добавил, что возросшая потребность в отечественном оборудовании стимулирует производство в России. "Энергосиловое оборудование, которое устанавливается на объектах метрополитена, выпускается отечественной компанией. На фоне санкционного давления активизировали выпуск лифтового оборудования Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод", - пояснил Бочкарев.
Застройщики уже используют отделку для фасадов и инженерные системы из материалов российского производства. На объектах устанавливают насосное оборудование, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию и приборы отопления для общественных помещений, произведенных в России.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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