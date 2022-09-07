Рейтинг@Mail.ru
Киргизского блогера депортировали из России - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/bloger-1815155716.html
Киргизского блогера депортировали из России
Киргизского блогера депортировали из России - РИА Новости, 07.09.2022
Киргизского блогера депортировали из России
Спецслужбы Киргизии добились депортации из Москвы киргизского блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:04
2022-09-07T15:04
в мире
россия
киргизия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92739/32/927393277_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3a1e7ca0ac885d20c1744bcde6ce3803.jpg
БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии добились депортации из Москвы киргизского блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии."ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по искоренению фактов разжигания межнациональной вражды (розни), установлен гражданин Кыргызской Республики Э.Б., который, находясь за рубежом, периодически размещал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) публикации провокационного характера, разжигающие вражду", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Э.Б. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Шестого сентября с.г., гражданин Э.Б. в связи с многократными нарушениями законодательства РФ и ведением антироссийской деятельности, решением Преображенского районного суда г. Москва был депортирован на территорию Кыргызской Республики", - отметили в ведомстве.Уточняется, что в среду задержанный был доставлен в ГКНБ, где ему предъявили обвинения по статье о разжигании межнациональной розни. Он водворен в СИЗО Госкомитета."В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела ведется соответствующая работа для направления дела в суд", - отметили в пресс-службе.По данным киргизских СМИ, речь идет о блогере с двойным киргизско-российским гражданством Эмиле Бекиеве, неоднократно критиковавшем киргизскую власть. Осенью прошлого года в Москве его арестовали на 15 суток за организацию флешмоба в поддержку одной из политических партий Киргизии. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220825/dud-1812069806.html
https://ria.ru/20220819/bolsonaru-1810710236.html
https://ria.ru/20220812/litva-1809184615.html
россия
киргизия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92739/32/927393277_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_586e0b1cfc6b1fb3a73a72e15cd36697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киргизия, москва
В мире, Россия, Киргизия, Москва
15:04 07.09.2022
 
Киргизского блогера депортировали из России

Киргизского блогера, подозреваемого в разжигании розни, депортировали из России на родину

© Flickr / vlitvinovФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Flickr / vlitvinov
Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии добились депортации из Москвы киргизского блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по искоренению фактов разжигания межнациональной вражды (розни), установлен гражданин Кыргызской Республики Э.Б., который, находясь за рубежом, периодически размещал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) публикации провокационного характера, разжигающие вражду", - заявил представитель пресс-службы.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 13:28
Суд признал законным штраф Дудю* за пропаганду нетрадиционных отношений
По его словам, решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Э.Б. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Шестого сентября с.г., гражданин Э.Б. в связи с многократными нарушениями законодательства РФ и ведением антироссийской деятельности, решением Преображенского районного суда г. Москва был депортирован на территорию Кыргызской Республики", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что в среду задержанный был доставлен в ГКНБ, где ему предъявили обвинения по статье о разжигании межнациональной розни. Он водворен в СИЗО Госкомитета.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:37
Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом
"В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела ведется соответствующая работа для направления дела в суд", - отметили в пресс-службе.
По данным киргизских СМИ, речь идет о блогере с двойным киргизско-российским гражданством Эмиле Бекиеве, неоднократно критиковавшем киргизскую власть. Осенью прошлого года в Москве его арестовали на 15 суток за организацию флешмоба в поддержку одной из политических партий Киргизии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 15:32
Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег
 
В миреРоссияКиргизияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала