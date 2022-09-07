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Киргизского блогера депортировали из России

Киргизского блогера депортировали из России - РИА Новости, 07.09.2022

Киргизского блогера депортировали из России

Спецслужбы Киргизии добились депортации из Москвы киргизского блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:04

2022-09-07T15:04

2022-09-07T15:04

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии добились депортации из Москвы киргизского блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии."ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по искоренению фактов разжигания межнациональной вражды (розни), установлен гражданин Кыргызской Республики Э.Б., который, находясь за рубежом, периодически размещал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) публикации провокационного характера, разжигающие вражду", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Э.Б. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Шестого сентября с.г., гражданин Э.Б. в связи с многократными нарушениями законодательства РФ и ведением антироссийской деятельности, решением Преображенского районного суда г. Москва был депортирован на территорию Кыргызской Республики", - отметили в ведомстве.Уточняется, что в среду задержанный был доставлен в ГКНБ, где ему предъявили обвинения по статье о разжигании межнациональной розни. Он водворен в СИЗО Госкомитета."В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела ведется соответствующая работа для направления дела в суд", - отметили в пресс-службе.По данным киргизских СМИ, речь идет о блогере с двойным киргизско-российским гражданством Эмиле Бекиеве, неоднократно критиковавшем киргизскую власть. Осенью прошлого года в Москве его арестовали на 15 суток за организацию флешмоба в поддержку одной из политических партий Киргизии. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220825/dud-1812069806.html

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