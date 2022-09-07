https://ria.ru/20220907/biznesmeny-1815083392.html

Путин призвал приезжать иностранных бизнесменов, которые любят Россию

Путин призвал приезжать иностранных бизнесменов, которые любят Россию - РИА Новости, 07.09.2022

Путин призвал приезжать иностранных бизнесменов, которые любят Россию

Иностранных бизнесменов, которые любят Россию и хотят здесь работать, много, пусть приезжают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:10

2022-09-07T12:10

2022-09-07T12:36

россия

владимир путин

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Иностранных бизнесменов, которые любят Россию и хотят здесь работать, много, пусть приезжают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума."Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают... Спортсмены, деятели искусства, зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делает, они не нас изолируют, а сами себя", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), политика