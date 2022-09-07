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Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией
Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией
Российский бизнес смог оперативно перестроить логистику и развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:45
2022-09-07T10:26
экономика
россия
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес смог оперативно перестроить логистику и развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума."За последние годы в России реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов и трубопроводов. Эти своевременные решения позволили бизнесу в сегодняшних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной, предпочитают цивилизованные, предсказуемые деловые отношения", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, Россия, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:45 07.09.2022 (обновлено: 10:26 07.09.2022)
 
Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией

Путин: бизнес смог оперативно перестроить логистику в страны, готовые работать с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес смог оперативно перестроить логистику и развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"За последние годы в России реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов и трубопроводов. Эти своевременные решения позволили бизнесу в сегодняшних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной, предпочитают цивилизованные, предсказуемые деловые отношения", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Третий день ВЭФ-2022
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 16

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 16

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 16

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 16

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

Стенд, посвященный туризму в Приморском крае, на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 16

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

Cессия Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 16

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

Стенд Министерства транспорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 16

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 16

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

Экран с трансляцией выступления Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэйя на сессии Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху на Восточном экономическом форуме
9 из 16

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На полях форума открылся стенд ВТБ.

Стенд ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
10 из 16

На полях форума открылся стенд ВТБ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

Командные соревнования по якутским видам спорта Тихоокеанский рубеж в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 16

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 16

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
13 из 16

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 16

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 16

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
16 из 16

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 16

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 16

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 16

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 16

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 16

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16

На полях форума открылся стенд ВТБ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 16

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 16

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 16

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
15 из 16

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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