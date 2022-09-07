https://ria.ru/20220907/biznes-1815036747.html

Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией

Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: бизнес развернул логистику в страны, готовые сотрудничать с Россией

Российский бизнес смог оперативно перестроить логистику и развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:45

2022-09-07T09:45

2022-09-07T10:26

экономика

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес смог оперативно перестроить логистику и развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума."За последние годы в России реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов и трубопроводов. Эти своевременные решения позволили бизнесу в сегодняшних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной, предпочитают цивилизованные, предсказуемые деловые отношения", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022