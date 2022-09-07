https://ria.ru/20220907/bezrabotitsa-1815052856.html

Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой

Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой - РИА Новости, 07.09.2022

Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко назвал уровень безработицы в регионе одним из самых низких в стране, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:31

2022-09-07T10:31

2022-09-07T12:24

россия

дальний восток

приморский край

владимир путин

олег кожемяко

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко назвал уровень безработицы в регионе одним из самых низких в стране, сообщает краевое правительство."По социально-экономической ситуации мы с вами говорили. В общем-то в экономике она стабильная. Налоговые и неналоговые доходы у нас с небольшим ростом идут – 14%. Поэтому показатели мы все выполняем. По безработице, тоже вы знаете из материала, у нас 3,1%, это один из самых низких процентов", - сказал Кожемяко.Путин отметил, что 3,1% – это ниже, чем в среднем по стране. "Это у нас рекордно низкая сейчас безработица", - сказал президент.Губернатор рассказал, что сейчас в регионе 9 тысяч безработных при 53 тысячах вакансий. "Просто люди пока не могут найти себя", - отметил Путин.Кожемяко рассказал, что хорошо идет в том числе социальное предпринимательство, Приморье на четвертом месте по стране. "48 тысяч, программа самозанятых, – это люди вышли из тени. Вообще на Дальнем Востоке каждый четвертый предприниматель – из Приморского края, здесь люди очень предприимчивые", - добавил глава региона.Путин на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме - меньше 4%, а оценки и прогнозы экономической динамики "гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20220907/zhile-1815044540.html

https://ria.ru/20220907/putin-1815034501.html

россия

дальний восток

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дальний восток, приморский край, владимир путин, олег кожемяко, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет