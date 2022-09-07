10:31 07.09.2022 (обновлено: 12:24 07.09.2022)
Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой
Путин на встрече с Кожемяко назвал уровень безработицы в Приморье рекордно низким
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко назвал уровень безработицы в регионе одним из самых низких в стране, сообщает краевое правительство.
"По социально-экономической ситуации мы с вами говорили. В общем-то в экономике она стабильная. Налоговые и неналоговые доходы у нас с небольшим ростом идут – 14%. Поэтому показатели мы все выполняем. По безработице, тоже вы знаете из материала, у нас 3,1%, это один из самых низких процентов", - сказал Кожемяко.
Путин отметил, что 3,1% – это ниже, чем в среднем по стране. "Это у нас рекордно низкая сейчас безработица", - сказал президент.
Губернатор рассказал, что сейчас в регионе 9 тысяч безработных при 53 тысячах вакансий. "Просто люди пока не могут найти себя", - отметил Путин.
Кожемяко рассказал, что хорошо идет в том числе социальное предпринимательство, Приморье на четвертом месте по стране. "48 тысяч, программа самозанятых, – это люди вышли из тени. Вообще на Дальнем Востоке каждый четвертый предприниматель – из Приморского края, здесь люди очень предприимчивые", - добавил глава региона.
Путин на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме - меньше 4%, а оценки и прогнозы экономической динамики "гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.