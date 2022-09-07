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Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой
Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой - РИА Новости, 07.09.2022
Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко назвал уровень безработицы в регионе одним из самых низких в стране, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:31
2022-09-07T12:24
россия
дальний восток
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко назвал уровень безработицы в регионе одним из самых низких в стране, сообщает краевое правительство."По социально-экономической ситуации мы с вами говорили. В общем-то в экономике она стабильная. Налоговые и неналоговые доходы у нас с небольшим ростом идут – 14%. Поэтому показатели мы все выполняем. По безработице, тоже вы знаете из материала, у нас 3,1%, это один из самых низких процентов", - сказал Кожемяко.Путин отметил, что 3,1% – это ниже, чем в среднем по стране. "Это у нас рекордно низкая сейчас безработица", - сказал президент.Губернатор рассказал, что сейчас в регионе 9 тысяч безработных при 53 тысячах вакансий. "Просто люди пока не могут найти себя", - отметил Путин.Кожемяко рассказал, что хорошо идет в том числе социальное предпринимательство, Приморье на четвертом месте по стране. "48 тысяч, программа самозанятых, – это люди вышли из тени. Вообще на Дальнем Востоке каждый четвертый предприниматель – из Приморского края, здесь люди очень предприимчивые", - добавил глава региона.Путин на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме - меньше 4%, а оценки и прогнозы экономической динамики "гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, дальний восток, приморский край, владимир путин, олег кожемяко, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет
Россия, Дальний Восток, Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет
10:31 07.09.2022 (обновлено: 12:24 07.09.2022)
 
Путин назвал безработицу в Приморье рекордно низкой

Путин на встрече с Кожемяко назвал уровень безработицы в Приморье рекордно низким

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко назвал уровень безработицы в регионе одним из самых низких в стране, сообщает краевое правительство.
"По социально-экономической ситуации мы с вами говорили. В общем-то в экономике она стабильная. Налоговые и неналоговые доходы у нас с небольшим ростом идут – 14%. Поэтому показатели мы все выполняем. По безработице, тоже вы знаете из материала, у нас 3,1%, это один из самых низких процентов", - сказал Кожемяко.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:07
Путин: 10 тысяч арендных квартир построят для молодых специалистов в ДФО
Путин отметил, что 3,1% – это ниже, чем в среднем по стране. "Это у нас рекордно низкая сейчас безработица", - сказал президент.
Губернатор рассказал, что сейчас в регионе 9 тысяч безработных при 53 тысячах вакансий. "Просто люди пока не могут найти себя", - отметил Путин.
Кожемяко рассказал, что хорошо идет в том числе социальное предпринимательство, Приморье на четвертом месте по стране. "48 тысяч, программа самозанятых, – это люди вышли из тени. Вообще на Дальнем Востоке каждый четвертый предприниматель – из Приморского края, здесь люди очень предприимчивые", - добавил глава региона.
Путин на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме - меньше 4%, а оценки и прогнозы экономической динамики "гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:39
Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни
 
РоссияДальний ВостокПриморский крайВладимир ПутинОлег КожемякоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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