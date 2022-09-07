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Попова: в России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев

Попова: в России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев - РИА Новости, 07.09.2022

Попова: в России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев

Никаких дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины в России нет, приняты все необходимые профилактические меры - все прибывшие... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:27

2022-09-07T08:27

2022-09-07T08:42

здоровье - общество

общество

анна попова

россия

донбасс

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Никаких дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев из Донбасса и Украины в России нет, приняты все необходимые профилактические меры - все прибывшие привиты и обследованы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.Она уточнила, что у России уже есть подобный опыт: в 2014 году в страну приехали около 1 миллиона людей, все они были приняты, по необходимости привиты - и никаких осложнений не было."В этом году, когда стало очевидно, что люди приезжают, мы приняли всех - и всех привили в Российской Федерации. Детей привили в соответствии с прививочным календарём. Все меры приняли и обследовали всех, кто переходил границу. За весь этот период у нас не было эпидемических осложнений", - отметила Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, анна попова, россия, донбасс, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)