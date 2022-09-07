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ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/bespilotniki-1815117493.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников
Уже почти 1,9 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:23
2022-09-07T13:23
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уже почти 1,9 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
13:23 07.09.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников

Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 1897 БПЛА, 292 самолета, 152 вертолета ВСУ

© Минобороны УкраиныУдарный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уже почти 1,9 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду Министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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