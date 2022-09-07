https://ria.ru/20220907/bespilotniki-1815117493.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.09.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1897 украинских беспилотников

Уже почти 1,9 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:23

2022-09-07T13:23

2022-09-07T13:23

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_0:24:1313:762_1920x0_80_0_0_3876a23d1ca1fc23ce8f8af095b8ba1d.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уже почти 1,9 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, вооруженные силы рф