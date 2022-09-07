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Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине - РИА Новости, 07.09.2022
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Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине
Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине - РИА Новости, 07.09.2022
Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине
Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:13
2022-09-07T23:13
в мире
россия
вперед, италия
сильвио берлускони
ангела меркель
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РИМ, 7 сен - РИА Новости. Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине."Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения", - заявил он в эфире телеканала Rai1.Говоря о санкциях в отношении России, Берлускони выразил "сожаление и разочарование", что Москва укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.Бывший премьер подчеркнул, что не видит, что Россия терпит экономические потери из-за санкций."Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ", - сказал Берлускони.В начале апреля Берлускони заявил, что остался разочарован действиями президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине."Я остался глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, взявшего на себя огромную ответственность перед лицом всего мира", сказал он, выступая на партийном мероприятии в Риме.
https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html
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в мире, россия, вперед, италия, сильвио берлускони, ангела меркель
В мире, Россия, Вперед, Италия, Сильвио Берлускони, Ангела Меркель
23:13 07.09.2022
 
Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине

Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником между Путиным и Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 7 сен - РИА Новости. Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине.
"Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения", - заявил он в эфире телеканала Rai1.
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Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
Говоря о санкциях в отношении России, Берлускони выразил "сожаление и разочарование", что Москва укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.
Бывший премьер подчеркнул, что не видит, что Россия терпит экономические потери из-за санкций.
"Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ", - сказал Берлускони.
В начале апреля Берлускони заявил, что остался разочарован действиями президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.
"Я остался глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, взявшего на себя огромную ответственность перед лицом всего мира", сказал он, выступая на партийном мероприятии в Риме.
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