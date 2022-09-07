https://ria.ru/20220907/berluskoni-1815284263.html

Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине

Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине - РИА Новости, 07.09.2022

Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником по Украине

Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T23:13

2022-09-07T23:13

2022-09-07T23:13

в мире

россия

вперед, италия

сильвио берлускони

ангела меркель

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РИМ, 7 сен - РИА Новости. Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине."Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения", - заявил он в эфире телеканала Rai1.Говоря о санкциях в отношении России, Берлускони выразил "сожаление и разочарование", что Москва укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.Бывший премьер подчеркнул, что не видит, что Россия терпит экономические потери из-за санкций."Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ", - сказал Берлускони.В начале апреля Берлускони заявил, что остался разочарован действиями президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине."Я остался глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, взявшего на себя огромную ответственность перед лицом всего мира", сказал он, выступая на партийном мероприятии в Риме.

https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html

https://ria.ru/20220811/sholts-1808879907.html

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в мире, россия, вперед, италия, сильвио берлускони, ангела меркель