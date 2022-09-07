https://ria.ru/20220907/berdyansk-1815281940.html
В Бердянске и Мелитополе сработали системы ПВО
В Бердянске и Мелитополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
В Бердянске и Мелитополе сработали системы ПВО
В Бердянске и Мелитополе сработали системы ПВО, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:45
2022-09-07T22:45
2022-09-07T23:01
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
в мире
мелитополь
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Бердянске и Мелитополе сработали системы ПВО, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Бердянск — громко. Подробности позже", — написал он, добавив, что ПВО "отработала по ударному беспилотнику боевиков Зеленского".Ранее в среду Рогов сообщил, что в Мелитополе также сработала система противовоздушной обороны, там прогремели пять взрывов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html
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Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире, Мелитополь, Владимир Путин, Россия
22:45 07.09.2022 (обновлено: 23:01 07.09.2022)
В Бердянске и Мелитополе сработали системы ПВО
Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о работе системы ПВО в Бердянске