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В Запорожской области рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска
В Запорожской области рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска - РИА Новости, 07.09.2022
В Запорожской области рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска
Состояние здоровья раненого коменданта Бердянска, на которого было совершено покушение, под контролем, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:18
2022-09-07T11:18
2022-09-07T11:18
евгений балицкий
запорожская область
бердянск
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Состояние здоровья раненого коменданта Бердянска, на которого было совершено покушение, под контролем, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он добавил, что розыск преступников, подорвавших машину коменданта, продолжается.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
https://ria.ru/20220906/pokushenie-1814900327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, бердянск, в мире, украина
Евгений Балицкий, Запорожская область, Бердянск, В мире, Украина
В Запорожской области рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска
Балицкий: состояние здоровья раненого коменданта Бердянска Бардина находится под контролем