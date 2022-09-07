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Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары" - РИА Новости, 07.09.2022
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Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары"
Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары" - РИА Новости, 07.09.2022
Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары"
Сербия стоит в очереди на покупку в Турции БПЛА "Байрактар", ожидает получение в следующем году и готова платить сотни миллионов евро, заявил президент Сербии... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:32
2022-09-07T15:59
в мире
сербия
турция
александр вучич
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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия стоит в очереди на покупку в Турции БПЛА "Байрактар", ожидает получение в следующем году и готова платить сотни миллионов евро, заявил президент Сербии Александр Вучич.Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов."Мы хотим приобрести БПЛА "Байрактар", но вижу, что хочет весь мир, поэтому и мы встали в очередь, ждем и надеемся, в следующем году сможем это реализовать. Думаю, что разговоры были хорошими у наших министров, и что в следующем году Сербия сможет их получить. Мы готовы увеличить наши потребности в "Байрактарах" и платить намного больше первоначально договоренных десятков миллионов евро - несколько сотен миллионов евро", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции."Наши минобороны обсуждают, и у нас будет совместное обучение. Например, наши парашютисты смогут прыгать с высоты в 6-7 тысяч метров, это совсем другие условия, то, чего мы до сих пор не могли, и мы благодарны Турции и такой поддержке", - рассказал сербский лидер.
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в мире, сербия, турция, александр вучич
В мире, Сербия, Турция, Александр Вучич
14:32 07.09.2022 (обновлено: 15:59 07.09.2022)
 
Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары"

Вучич заявил о желании купить у Турции несколько "Байрактаров" в следующем году

© AFP 2022 / Andrej IsakovicПрезидент Сербии Александр Вучич и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Белграде. 7 сентября 2022
Президент Сербии Александр Вучич и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Белграде. 7 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Andrej Isakovic
Президент Сербии Александр Вучич и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Белграде. 7 сентября 2022
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия стоит в очереди на покупку в Турции БПЛА "Байрактар", ожидает получение в следующем году и готова платить сотни миллионов евро, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов.
"Мы хотим приобрести БПЛА "Байрактар", но вижу, что хочет весь мир, поэтому и мы встали в очередь, ждем и надеемся, в следующем году сможем это реализовать. Думаю, что разговоры были хорошими у наших министров, и что в следующем году Сербия сможет их получить. Мы готовы увеличить наши потребности в "Байрактарах" и платить намного больше первоначально договоренных десятков миллионов евро - несколько сотен миллионов евро", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.
"Наши минобороны обсуждают, и у нас будет совместное обучение. Например, наши парашютисты смогут прыгать с высоты в 6-7 тысяч метров, это совсем другие условия, то, чего мы до сих пор не могли, и мы благодарны Турции и такой поддержке", - рассказал сербский лидер.
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В миреСербияТурцияАлександр Вучич
 
 
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