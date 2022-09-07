https://ria.ru/20220907/bayraktar-1815146779.html

Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары"

Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары" - РИА Новости, 07.09.2022

Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары"

Сербия стоит в очереди на покупку в Турции БПЛА "Байрактар", ожидает получение в следующем году и готова платить сотни миллионов евро, заявил президент Сербии... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:32

2022-09-07T14:32

2022-09-07T15:59

в мире

сербия

турция

александр вучич

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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия стоит в очереди на покупку в Турции БПЛА "Байрактар", ожидает получение в следующем году и готова платить сотни миллионов евро, заявил президент Сербии Александр Вучич.Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов."Мы хотим приобрести БПЛА "Байрактар", но вижу, что хочет весь мир, поэтому и мы встали в очередь, ждем и надеемся, в следующем году сможем это реализовать. Думаю, что разговоры были хорошими у наших министров, и что в следующем году Сербия сможет их получить. Мы готовы увеличить наши потребности в "Байрактарах" и платить намного больше первоначально договоренных десятков миллионов евро - несколько сотен миллионов евро", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции."Наши минобороны обсуждают, и у нас будет совместное обучение. Например, наши парашютисты смогут прыгать с высоты в 6-7 тысяч метров, это совсем другие условия, то, чего мы до сих пор не могли, и мы благодарны Турции и такой поддержке", - рассказал сербский лидер.

https://ria.ru/20220906/bayraktar-1814713466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, турция, александр вучич