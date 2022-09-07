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В США обвинили Байдена во внутриполитических целях помощи Киеву - РИА Новости, 07.09.2022
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В США обвинили Байдена во внутриполитических целях помощи Киеву
В США обвинили Байдена во внутриполитических целях помощи Киеву - РИА Новости, 07.09.2022
В США обвинили Байдена во внутриполитических целях помощи Киеву
Республиканцы высказывают сомнения в связи с новым запросом администрации президента США Джо Байдена о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине, указывая, что РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:25
2022-09-07T23:25
в мире
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Республиканцы высказывают сомнения в связи с новым запросом администрации президента США Джо Байдена о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине, указывая, что время его подачи мотивировано не желанием помочь Киеву, а внутриполитическими целями, сообщает Fox News."Республиканцы высказывают сомнения о запросе президента Байдена к конгрессу об одобрении порядка 12 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, беспокоясь о времени его подачи, которое должно сыграть на руку демократам в преддверии промежуточных выборов в ноябре", - говорится в сообщении телеканала.Законодатели от республиканцев обеспокоены тем, что Белый дом продвигает запрос именно сейчас, поскольку осознают, что часть представителей партии проголосует против в отсутствие надлежащего контроля распределения средств, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что в партии опасаются, что оппоненты попытаются очернить эту позицию, уравняв ее с поддержкой России. Время подачи запроса республиканцы называют политически обоснованным, говорится в сообщении. "Это новый запрос Байдена - поверхностный трюк на промежуточных выборах, который только навредит нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - цитирует телеканал члена палаты представителей Энди Биггса.Телеканал напоминает, что Байден просит конгресс одобрить запрос на 11,7 миллиарда долларов военной и экономической помощи к завершению нынешнего фискального года - то есть к 30 сентября. В Белом доме при этом настаивают, что запрос обоснован исключительно нуждами Украины, говорится в сообщении.
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в мире, джо байден, украина, сша, киев
В мире, Джо Байден, Украина, США, Киев
23:25 07.09.2022
 
В США обвинили Байдена во внутриполитических целях помощи Киеву

Республиканцы обвинили Байдена в преследовании политических целей через помощь Киеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Республиканцы высказывают сомнения в связи с новым запросом администрации президента США Джо Байдена о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине, указывая, что время его подачи мотивировано не желанием помочь Киеву, а внутриполитическими целями, сообщает Fox News.
"Республиканцы высказывают сомнения о запросе президента Байдена к конгрессу об одобрении порядка 12 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, беспокоясь о времени его подачи, которое должно сыграть на руку демократам в преддверии промежуточных выборов в ноябре", - говорится в сообщении телеканала.
Законодатели от республиканцев обеспокоены тем, что Белый дом продвигает запрос именно сейчас, поскольку осознают, что часть представителей партии проголосует против в отсутствие надлежащего контроля распределения средств, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что в партии опасаются, что оппоненты попытаются очернить эту позицию, уравняв ее с поддержкой России. Время подачи запроса республиканцы называют политически обоснованным, говорится в сообщении. "Это новый запрос Байдена - поверхностный трюк на промежуточных выборах, который только навредит нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - цитирует телеканал члена палаты представителей Энди Биггса.
Телеканал напоминает, что Байден просит конгресс одобрить запрос на 11,7 миллиарда долларов военной и экономической помощи к завершению нынешнего фискального года - то есть к 30 сентября. В Белом доме при этом настаивают, что запрос обоснован исключительно нуждами Украины, говорится в сообщении.
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