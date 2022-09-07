В США обвинили Байдена во внутриполитических целях помощи Киеву
Республиканцы обвинили Байдена в преследовании политических целей через помощь Киеву
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Республиканцы высказывают сомнения в связи с новым запросом администрации президента США Джо Байдена о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине, указывая, что время его подачи мотивировано не желанием помочь Киеву, а внутриполитическими целями, сообщает Fox News.
"Республиканцы высказывают сомнения о запросе президента Байдена к конгрессу об одобрении порядка 12 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, беспокоясь о времени его подачи, которое должно сыграть на руку демократам в преддверии промежуточных выборов в ноябре", - говорится в сообщении телеканала.
Законодатели от республиканцев обеспокоены тем, что Белый дом продвигает запрос именно сейчас, поскольку осознают, что часть представителей партии проголосует против в отсутствие надлежащего контроля распределения средств, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что в партии опасаются, что оппоненты попытаются очернить эту позицию, уравняв ее с поддержкой России. Время подачи запроса республиканцы называют политически обоснованным, говорится в сообщении. "Это новый запрос Байдена - поверхностный трюк на промежуточных выборах, который только навредит нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - цитирует телеканал члена палаты представителей Энди Биггса.
Телеканал напоминает, что Байден просит конгресс одобрить запрос на 11,7 миллиарда долларов военной и экономической помощи к завершению нынешнего фискального года - то есть к 30 сентября. В Белом доме при этом настаивают, что запрос обоснован исключительно нуждами Украины, говорится в сообщении.