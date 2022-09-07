https://ria.ru/20220907/bayden-1815074388.html

Fox News: Байден превращает США в Украину

Fox News: Байден превращает США в Украину - РИА Новости, 07.09.2022

Fox News: Байден превращает США в Украину

Президент США Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:37

2022-09-07T11:37

2022-09-07T12:11

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

джо байден

такер карлсон

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.В частности, он раскритиковал украинского лидера за запрет СМИ с альтернативной точной зрения и сравнил это с тем, как глава Белого дома вводит цензуру в отношении экс-президента Дональда Трампа и называет республиканцев "угрозой демократии".Он считает, что Зеленский и Байден действуют одинаково потому, что оба подчинены международным западным организациям.Зеленский, выступая в конце августа на "Форуме 2000" в Праге, призвал страны ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы ухудшается. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российскому вещанию, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, такер карлсон