11:37 07.09.2022 (обновлено: 12:11 07.09.2022)
Fox News: Байден превращает США в Украину
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что президент Байден превращает США в Украину
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
В частности, он раскритиковал украинского лидера за запрет СМИ с альтернативной точной зрения и сравнил это с тем, как глава Белого дома вводит цензуру в отношении экс-президента Дональда Трампа и называет республиканцев "угрозой демократии".
"Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине", — ответил Карлсону гость эфира Джейсон Хинкл.
Он считает, что Зеленский и Байден действуют одинаково потому, что оба подчинены международным западным организациям.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы ухудшается. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российскому вещанию, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.