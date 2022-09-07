Рейтинг@Mail.ru
Fox News: Байден превращает США в Украину - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/bayden-1815074388.html
Fox News: Байден превращает США в Украину
Fox News: Байден превращает США в Украину - РИА Новости, 07.09.2022
Fox News: Байден превращает США в Украину
Президент США Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:37
2022-09-07T12:11
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.В частности, он раскритиковал украинского лидера за запрет СМИ с альтернативной точной зрения и сравнил это с тем, как глава Белого дома вводит цензуру в отношении экс-президента Дональда Трампа и называет республиканцев "угрозой демократии".Он считает, что Зеленский и Байден действуют одинаково потому, что оба подчинены международным западным организациям.Зеленский, выступая в конце августа на "Форуме 2000" в Праге, призвал страны ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы ухудшается. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российскому вещанию, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, такер карлсон
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Такер Карлсон
11:37 07.09.2022 (обновлено: 12:11 07.09.2022)
 
Fox News: Байден превращает США в Украину

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что президент Байден превращает США в Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выстраивает в стране диктатуру по примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
В частности, он раскритиковал украинского лидера за запрет СМИ с альтернативной точной зрения и сравнил это с тем, как глава Белого дома вводит цензуру в отношении экс-президента Дональда Трампа и называет республиканцев "угрозой демократии".
"Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине", — ответил Карлсону гость эфира Джейсон Хинкл.
Он считает, что Зеленский и Байден действуют одинаково потому, что оба подчинены международным западным организациям.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
Зеленский, выступая в конце августа на "Форуме 2000" в Праге, призвал страны ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы ухудшается. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российскому вещанию, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:00
В США раскрыли "подлость" политики на Украине
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала