Рейтинг@Mail.ru
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/bayden-1814987702.html
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана - РИА Новости, 07.09.2022
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:43
2022-09-07T01:57
в мире
россия
китай
иран
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщает Белый дом."Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.Байден и Трасс обсудили поддержку "защищающейся от России" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220906/trass-1814975634.html
россия
китай
иран
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_401fde6c2dc9ca2d47c8cfa655b6dbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, иран, сша, великобритания
В мире, Россия, Китай, Иран, США, Великобритания
01:43 07.09.2022 (обновлено: 01:57 07.09.2022)
 
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана

Президент США Байден обсудил с Трасс по телефону угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщает Белый дом.
"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 23:10
Зеленский пригласил Трасс на Украину
Байден и Трасс обсудили поддержку "защищающейся от России" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, говорится в сообщении.
 
В миреРоссияКитайИранСШАВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала