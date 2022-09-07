https://ria.ru/20220907/bayden-1814987702.html

Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана

Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана - РИА Новости, 07.09.2022

Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:43

2022-09-07T01:43

2022-09-07T01:57

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщает Белый дом."Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.Байден и Трасс обсудили поддержку "защищающейся от России" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220906/trass-1814975634.html

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китай

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Максим Горбачев

в мире, россия, китай, иран, сша, великобритания