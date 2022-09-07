https://ria.ru/20220907/bayden-1814987702.html
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана - РИА Новости, 07.09.2022
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:43
2022-09-07T01:43
2022-09-07T01:57
в мире
россия
китай
иран
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщает Белый дом."Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.Байден и Трасс обсудили поддержку "защищающейся от России" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220906/trass-1814975634.html
россия
китай
иран
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_401fde6c2dc9ca2d47c8cfa655b6dbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, иран, сша, великобритания
В мире, Россия, Китай, Иран, США, Великобритания
01:43 07.09.2022 (обновлено: 01:57 07.09.2022)
Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана
Президент США Байден обсудил с Трасс по телефону угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана