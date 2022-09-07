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Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 07.09.2022
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Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 07.09.2022
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Мосгорсуд в среду отказался отпускать из СИЗО под домашний арест журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:25
2022-09-07T15:11
московский городской суд
происшествия
александра баязитова
россия
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отказался отпускать из СИЗО под домашний арест журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Сама Баязитова заявила в суде, что не станет никуда скрываться, если ее отпустят из СИЗО. "Насколько я понимаю, следствие и прокуратура считают, что без конвоя я куда-нибудь скроюсь. Мне не на что, у меня хронические заболевания", - отметила журналистка. По ее словам, она сама пустила полицию к себе домой, выдала технику, добровольно пошла на допрос ночью.В середине августа Кузьминский суд Москвы отправил Баязитову в СИЗО на два месяца. Она обвиняется в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ). Фабула, однако, официально не раскрывается. Вместе с ней суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Обеим вменяется аналогичное преступление, всем троим грозит до 15 лет колонии.Уже после ареста глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отпустить Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде. Он предложил "содержать под стражей только опасных преступников". Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", сейчас является автором на портале Life.ru.
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московский городской суд, происшествия, александра баязитова, россия, москва
Московский городской суд, Происшествия, Александра Баязитова, Россия, Москва
14:25 07.09.2022 (обновлено: 15:11 07.09.2022)
 
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отказался отпускать из СИЗО под домашний арест журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Сама Баязитова заявила в суде, что не станет никуда скрываться, если ее отпустят из СИЗО. "Насколько я понимаю, следствие и прокуратура считают, что без конвоя я куда-нибудь скроюсь. Мне не на что, у меня хронические заболевания", - отметила журналистка. По ее словам, она сама пустила полицию к себе домой, выдала технику, добровольно пошла на допрос ночью.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 00:12
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
В середине августа Кузьминский суд Москвы отправил Баязитову в СИЗО на два месяца. Она обвиняется в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ). Фабула, однако, официально не раскрывается. Вместе с ней суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Обеим вменяется аналогичное преступление, всем троим грозит до 15 лет колонии.
Уже после ареста глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отпустить Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде. Он предложил "содержать под стражей только опасных преступников". Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.
Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", сейчас является автором на портале Life.ru.
Арам Габрелянов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 01:14
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
 
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