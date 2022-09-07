14:07 07.09.2022 (обновлено: 15:09 07.09.2022)
Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи
Харьковские власти назвали заявления от имени Ганчева о частичной сдаче Балаклеи фейком
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев не публиковал сообщений о том, что украинские военные вошли в город Балаклея, сообщила пресс-служба ВГА в Telegram-канале.
"Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация", — говорится в публикации.
Как пояснили в пресс-службе, сообщения, сделанные якобы Ганчевым, о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть Балаклеи, ранее появились в соцсетях.
В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с гривной поступил и российский рубль.