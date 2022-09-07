https://ria.ru/20220907/balakleya-1815136657.html

Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи

Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи - РИА Новости, 07.09.2022

Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев не публиковал сообщений о том, что украинские военные вошли в город Балаклея, сообщила РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:07

2022-09-07T14:07

2022-09-07T15:09

специальная военная операция на украине

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балаклея

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев не публиковал сообщений о том, что украинские военные вошли в город Балаклея, сообщила пресс-служба ВГА в Telegram-канале.Как пояснили в пресс-службе, сообщения, сделанные якобы Ганчевым, о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть Балаклеи, ранее появились в соцсетях.В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с гривной поступил и российский рубль.

https://ria.ru/20220907/obstrely-1815118640.html

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, балаклея, ситуация в днр и лнр