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Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/balakleya-1815136657.html
Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи
Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи - РИА Новости, 07.09.2022
Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев не публиковал сообщений о том, что украинские военные вошли в город Балаклея, сообщила РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:07
2022-09-07T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
балаклея
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев не публиковал сообщений о том, что украинские военные вошли в город Балаклея, сообщила пресс-служба ВГА в Telegram-канале.Как пояснили в пресс-службе, сообщения, сделанные якобы Ганчевым, о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть Балаклеи, ранее появились в соцсетях.В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с гривной поступил и российский рубль.
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в мире, харьковская область, украина, балаклея, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Балаклея, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:07 07.09.2022 (обновлено: 15:09 07.09.2022)
 
Харьковские власти опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи

Харьковские власти назвали заявления от имени Ганчева о частичной сдаче Балаклеи фейком

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев не публиковал сообщений о том, что украинские военные вошли в город Балаклея, сообщила пресс-служба ВГА в Telegram-канале.

"Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация", — говорится в публикации.

Как пояснили в пресс-службе, сообщения, сделанные якобы Ганчевым, о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть Балаклеи, ранее появились в соцсетях.
В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с гривной поступил и российский рубль.
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