https://ria.ru/20220907/azov-1815160510.html
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд - РИА Новости, 07.09.2022
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд
Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"*... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:24
2022-09-07T15:24
2022-09-07T15:24
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"* (запрещена в РФ)."В ходе расследования установлена вина 7 лиц в организации деятельности "Азова", признанного в соответствии с законодательством ДНР террористической организацией, 17 лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации", - рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220907/tyurma-1814994733.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд
Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"*
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"* (запрещена в РФ).
"В ходе расследования установлена вина 7 лиц в организации деятельности "Азова", признанного в соответствии с законодательством ДНР террористической организацией, 17 лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации", - рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.
Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.