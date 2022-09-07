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Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/azov-1815160510.html
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд - РИА Новости, 07.09.2022
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд
Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"*... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:24
2022-09-07T15:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"* (запрещена в РФ)."В ходе расследования установлена вина 7 лиц в организации деятельности "Азова", признанного в соответствии с законодательством ДНР террористической организацией, 17 лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации", - рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
15:24 07.09.2022
 
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд

Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"*

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"* (запрещена в РФ).
"В ходе расследования установлена вина 7 лиц в организации деятельности "Азова", признанного в соответствии с законодательством ДНР террористической организацией, 17 лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации", - рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.
Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:43
Освобожденный из мариупольской тюрьмы рассказал об отношении к "Азову"*
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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