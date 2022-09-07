https://ria.ru/20220907/azov-1815160510.html

Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд

Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд - РИА Новости, 07.09.2022

Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд

Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"*... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:24

2022-09-07T15:24

2022-09-07T15:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Следственным управлении генеральной прокуратуры ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24 участников террористической организации "Азов"* (запрещена в РФ)."В ходе расследования установлена вина 7 лиц в организации деятельности "Азова", признанного в соответствии с законодательством ДНР террористической организацией, 17 лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации", - рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220907/tyurma-1814994733.html

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донецкая народная республика, россия