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Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение" - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
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Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"
Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение" - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"
Отрасль авиаперевозок в РФ ожидает системное "перевооружение", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:52
2022-09-07T11:06
экономика
владимир путин
россия
русский (остров)
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ ожидает системное "перевооружение", заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо расширять авиапарк компаний. Комплектовать его современными самолетами, включая суда малой авиации. Решение на этот счет приняты, и прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов. Примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
русский (остров)
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экономика, владимир путин, россия, русский (остров), владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), новости - туризм
Экономика, Владимир Путин, Россия, Русский (остров), Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Туризм, Новости - Туризм
09:52 07.09.2022 (обновлено: 11:06 07.09.2022)
 
Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"

Президент Путин анонсировал системное перевооружение отрасли авиаперевозок в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ ожидает системное "перевооружение", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо расширять авиапарк компаний. Комплектовать его современными самолетами, включая суда малой авиации. Решение на этот счет приняты, и прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов. Примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

Генеральный директор Международного центра совместных инициатив Алексей Калачев и генеральный директор ООО КитайСтрой Чжао Сяоцзяо на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между сторонами в рамках Восточного экономического форума
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

Программный директор Дома культуры ГЭС-2 Алиса Прудникова, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

Волонтеры на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

Пранкеры Вован и Лексус в студии радио Sputnik на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

Участники фотографируются на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин проводит сеанс одновременной игры с участниками Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
 
ТуризмЭкономикаВладимир ПутинРоссияРусский (остров)ВладивостокАэрофлотДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
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