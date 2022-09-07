https://ria.ru/20220907/aviaperevozki-1815040060.html

Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"

Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение" - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"

Отрасль авиаперевозок в РФ ожидает системное "перевооружение", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:52

2022-09-07T09:52

2022-09-07T11:06

экономика

владимир путин

россия

русский (остров)

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ ожидает системное "перевооружение", заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо расширять авиапарк компаний. Комплектовать его современными самолетами, включая суда малой авиации. Решение на этот счет приняты, и прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов. Примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

русский (остров)

владивосток

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, русский (остров), владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), новости - туризм