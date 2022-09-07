https://ria.ru/20220907/avariya-1814995345.html

Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина

Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина - РИА Новости, 07.09.2022

Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина

Мощный циклон оставил без электроснабжения более 6,7 тысячи человек в пяти муниципальных образованиях Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:51

2022-09-07T04:51

2022-09-07T04:51

происшествия

жкх

сахалин

южно-сахалинск

холмская

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Мощный циклон оставил без электроснабжения более 6,7 тысячи человек в пяти муниципальных образованиях Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.По информации пресс-службы, к восстановлению электроснабжения оперативно приступили 24 бригады (50 человек и 25 единиц техники) и планируют дать свет до 18.00. Обесточенными полностью или частично остались населенные пункты Холмского, Смирныховского, Долинского, Александровск-Сахалинского и Невельского районов. Благодаря использованию резервных источников питания, все объекты жизнеобеспечения в муниципальных образованиях работают в штатном режиме.В связи с погодными условиями на дистанционное обучение перешли учащиеся 1-4 классов школ Поронайского и Холмского районов, а также 1-11 классов Долинского городского округа. В Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Томаринском и Невельском муниципальных образованиях принято решение о свободном посещении школ.По словам руководителя областного агентства по делам ГО и ЧС Анны Михеевой, движение по автомобильным и железным дорогам не ограничивалось, в штатном режиме работает аэропорт Южно-Сахалинска, задержанных авиарейсов нет.По прогнозам синоптиков, тайфун в течение дня будет перемещаться на север Сахалина.

https://ria.ru/20220907/tayfun-1814990139.html

сахалин

южно-сахалинск

холмская

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, жкх, сахалин, южно-сахалинск, холмская