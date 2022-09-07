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Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина - РИА Новости, 07.09.2022
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Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина
Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина - РИА Новости, 07.09.2022
Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина
Мощный циклон оставил без электроснабжения более 6,7 тысячи человек в пяти муниципальных образованиях Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:51
2022-09-07T04:51
происшествия
жкх
сахалин
южно-сахалинск
холмская
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Мощный циклон оставил без электроснабжения более 6,7 тысячи человек в пяти муниципальных образованиях Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.По информации пресс-службы, к восстановлению электроснабжения оперативно приступили 24 бригады (50 человек и 25 единиц техники) и планируют дать свет до 18.00. Обесточенными полностью или частично остались населенные пункты Холмского, Смирныховского, Долинского, Александровск-Сахалинского и Невельского районов. Благодаря использованию резервных источников питания, все объекты жизнеобеспечения в муниципальных образованиях работают в штатном режиме.В связи с погодными условиями на дистанционное обучение перешли учащиеся 1-4 классов школ Поронайского и Холмского районов, а также 1-11 классов Долинского городского округа. В Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Томаринском и Невельском муниципальных образованиях принято решение о свободном посещении школ.По словам руководителя областного агентства по делам ГО и ЧС Анны Михеевой, движение по автомобильным и железным дорогам не ограничивалось, в штатном режиме работает аэропорт Южно-Сахалинска, задержанных авиарейсов нет.По прогнозам синоптиков, тайфун в течение дня будет перемещаться на север Сахалина.
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происшествия, жкх, сахалин, южно-сахалинск, холмская
Происшествия, ЖКХ, Сахалин, Южно-Сахалинск, Холмская
04:51 07.09.2022
 
Авария оставила без света около семи тысяч жителей Сахалина

Более 6700 жителей пяти муниципальных образований Сахалина остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Мощный циклон оставил без электроснабжения более 6,7 тысячи человек в пяти муниципальных образованиях Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.
"В ночь на 7 сентября островной регион оказался во власти мощного циклона. Сильные дожди сопровождаются ураганным ветром до 35 метров в секунду. Из-за аварий на ЛЭП по состоянию на утро без света остались более 6,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, к восстановлению электроснабжения оперативно приступили 24 бригады (50 человек и 25 единиц техники) и планируют дать свет до 18.00. Обесточенными полностью или частично остались населенные пункты Холмского, Смирныховского, Долинского, Александровск-Сахалинского и Невельского районов. Благодаря использованию резервных источников питания, все объекты жизнеобеспечения в муниципальных образованиях работают в штатном режиме.
В связи с погодными условиями на дистанционное обучение перешли учащиеся 1-4 классов школ Поронайского и Холмского районов, а также 1-11 классов Долинского городского округа. В Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Томаринском и Невельском муниципальных образованиях принято решение о свободном посещении школ.
По словам руководителя областного агентства по делам ГО и ЧС Анны Михеевой, движение по автомобильным и железным дорогам не ограничивалось, в штатном режиме работает аэропорт Южно-Сахалинска, задержанных авиарейсов нет.
По прогнозам синоптиков, тайфун в течение дня будет перемещаться на север Сахалина.
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