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Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 07.09.2022
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Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 07.09.2022
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant
Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:49
2022-09-07T04:49
экономика
денис мантуров
россия
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", - сказал он, выступая с лекцией в рамках Восточного экономического форума.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
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экономика, денис мантуров, россия, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, ОАЭ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:49 07.09.2022
 
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant

Глава Минпромторга Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют в конце сентября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкAurus
Aurus - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Aurus. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", - сказал он, выступая с лекцией в рамках Восточного экономического форума.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель НЦМУ Передовые цифровые технологии Алексей Боровков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 10:30
Алексей Боровков: Aurus на 70% производятся из российских комплектующих
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияОАЭМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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