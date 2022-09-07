https://ria.ru/20220907/aurus-1814995201.html

Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant

Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 07.09.2022

Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant

Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:49

2022-09-07T04:49

2022-09-07T04:49

экономика

денис мантуров

россия

оаэ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", - сказал он, выступая с лекцией в рамках Восточного экономического форума.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, денис мантуров, россия, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)