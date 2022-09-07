https://ria.ru/20220907/aurus-1814995201.html
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 07.09.2022
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant
Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:49
2022-09-07T04:49
2022-09-07T04:49
экономика
денис мантуров
россия
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", - сказал он, выступая с лекцией в рамках Восточного экономического форума.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220819/borovkov-1810503230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, россия, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, ОАЭ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant
Глава Минпромторга Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют в конце сентября