https://ria.ru/20220907/atr-1815031648.html
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:31
2022-09-07T09:31
2022-09-07T09:31
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
россия
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами технологического роста и притяжения, заявил президент РФ Владимир Путин."За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств", - сообщил Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815026267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), россия, владимир путин, экономика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Путин заявил, что в мире возросли позиции стран Азиатско-Тихоокеанского региона
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами технологического роста и притяжения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств", - сообщил Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.