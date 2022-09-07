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Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:31
2022-09-07T09:31
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
россия
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами технологического роста и притяжения, заявил президент РФ Владимир Путин."За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств", - сообщил Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), россия, владимир путин, экономика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия, Владимир Путин, Экономика
09:31 07.09.2022
 
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Путин заявил, что в мире возросли позиции стран Азиатско-Тихоокеанского региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами технологического роста и притяжения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств", - сообщил Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:15
США подорвали основы мирового экономического порядка, заявил Путин
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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