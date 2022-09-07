https://ria.ru/20220907/atr-1815031648.html

Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:31

2022-09-07T09:31

2022-09-07T09:31

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

россия

владимир путин

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Тектонические изменения произошли в системе международных отношений, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, его страны стали центрами технологического роста и притяжения, заявил президент РФ Владимир Путин."За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств", - сообщил Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815026267.html

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Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), россия, владимир путин, экономика