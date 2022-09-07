https://ria.ru/20220907/atr-1814994565.html

"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев

"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.09.2022

"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев

Геополитическая ситуация не помешала проектам "Росатома" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идут переговоры со странами Юго-Восточной Азии, заявил генеральный... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:34

2022-09-07T04:34

2022-09-07T05:23

алексей лихачев

юго-восточная азия

атр

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Геополитическая ситуация не помешала проектам "Росатома" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идут переговоры со странами Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."В целом, если говорить про регион АТР, то мы испытываем чувство оптимизма... С рядом стран Юго-Восточной Азии идут переговоры", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.Он напомнил о планах "Росатома" принять участие в строительстве ветростанций во Вьетнаме. А накануне на ВЭФ Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому на 2022-2023 годы, предусматривающую, в числе прочего, возможность строительства АЭС малой мощности в Мьянме, отметил глава "Росатома".ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/smp-1814710616.html

юго-восточная азия

атр

русский (остров)

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Максим Горбачев

алексей лихачев, юго-восточная азия, атр, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)