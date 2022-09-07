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"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.09.2022
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"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев
"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.09.2022
"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев
Геополитическая ситуация не помешала проектам "Росатома" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идут переговоры со странами Юго-Восточной Азии, заявил генеральный... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:34
2022-09-07T05:23
алексей лихачев
юго-восточная азия
атр
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Геополитическая ситуация не помешала проектам "Росатома" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идут переговоры со странами Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."В целом, если говорить про регион АТР, то мы испытываем чувство оптимизма... С рядом стран Юго-Восточной Азии идут переговоры", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.Он напомнил о планах "Росатома" принять участие в строительстве ветростанций во Вьетнаме. А накануне на ВЭФ Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому на 2022-2023 годы, предусматривающую, в числе прочего, возможность строительства АЭС малой мощности в Мьянме, отметил глава "Росатома".ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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юго-восточная азия
атр
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алексей лихачев, юго-восточная азия, атр, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Алексей Лихачев, Юго-Восточная Азия, АТР, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:34 07.09.2022 (обновлено: 05:23 07.09.2022)
 
"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев заявил, что с рядом стран АТР идут переговоры о новых проектах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Геополитическая ситуация не помешала проектам "Росатома" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идут переговоры со странами Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"В целом, если говорить про регион АТР, то мы испытываем чувство оптимизма... С рядом стран Юго-Восточной Азии идут переговоры", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.
Он напомнил о планах "Росатома" принять участие в строительстве ветростанций во Вьетнаме. А накануне на ВЭФ Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому на 2022-2023 годы, предусматривающую, в числе прочего, возможность строительства АЭС малой мощности в Мьянме, отметил глава "Росатома".
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 05:36
Лихачев: геополитика не уменьшила значение СМП как транспортного коридора
 
Алексей ЛихачевЮго-Восточная АзияАТРРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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