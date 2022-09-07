https://ria.ru/20220907/arktika-1815099090.html

Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой

Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой

Дальний Восток и Арктика - это регионы, за которыми безусловное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:42

2022-09-07T12:42

2022-09-07T13:19

дальний восток

арктика

россия

вэф-2022

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток и Арктика - это регионы, за которыми безусловное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое-то важное для нас то, что Дальний восток, это наряду с Арктикой - регионы, за которыми безусловное будущее России. Здесь не только ресурсы, здесь выход к региону мира, который активно и очень хорошими темпами развивается", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Президент добавил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний Восток, снижение численности населения здесь ниже, чем по стране в целом."Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем востоке миграционный приток. Впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Но это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше", - отметил глава государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/zavoz-1814872489.html

https://ria.ru/20220906/ledokol-1814710199.html

дальний восток

арктика

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дальний восток, арктика, россия, вэф-2022, владимир путин, дальневосточный федеральный университет