https://ria.ru/20220907/arktika-1815099090.html
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
Дальний Восток и Арктика - это регионы, за которыми безусловное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:42
2022-09-07T12:42
2022-09-07T13:19
дальний восток
арктика
россия
вэф-2022
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток и Арктика - это регионы, за которыми безусловное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое-то важное для нас то, что Дальний восток, это наряду с Арктикой - регионы, за которыми безусловное будущее России. Здесь не только ресурсы, здесь выход к региону мира, который активно и очень хорошими темпами развивается", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Президент добавил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний Восток, снижение численности населения здесь ниже, чем по стране в целом."Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем востоке миграционный приток. Впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Но это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше", - отметил глава государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/zavoz-1814872489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, арктика, россия, вэф-2022, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, Арктика, Россия, ВЭФ-2022, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
12:42 07.09.2022 (обновлено: 13:19 07.09.2022)
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами, за которыми будущее России
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Дальний Восток и Арктика - это регионы, за которыми безусловное будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое-то важное для нас то, что Дальний восток, это наряду с Арктикой - регионы, за которыми безусловное будущее России. Здесь не только ресурсы, здесь выход к региону мира, который активно и очень хорошими темпами развивается", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент добавил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний Восток, снижение численности населения здесь ниже, чем по стране в целом.
"Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем востоке миграционный приток. Впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Но это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше", - отметил глава государства.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.