https://ria.ru/20220907/arest-1815248309.html

Суд Кишинева продлил арест вице-председателя оппозиционной партии "Шор"

Суд Кишинева продлил арест вице-председателя оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 07.09.2022

Суд Кишинева продлил арест вице-председателя оппозиционной партии "Шор"

Вице-председатель молдавской оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер останется под арестом еще на 20 суток, в среду районный суд Кишинева удовлетворил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:08

2022-09-07T19:08

2022-09-07T19:08

в мире

марина таубер

молдавия

илан шор

кишинев

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КИШИНЕВ, 7 сен – РИА Новости. Вице-председатель молдавской оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер останется под арестом еще на 20 суток, в среду районный суд Кишинева удовлетворил соответствующий запрос прокуроров, заявил журналистам адвокат политика Юлиан Балан."К сожалению, судьи решили оставить Таубер под арестом еще на 20 суток в СИЗО. Причем, сторона обвинения не привела никаких дополнительных доводов для продления ареста. Мы опротестуем это решение", - заявил Балан.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, 16 августа суд продлил этот срок еще на 20 суток, адвокаты опротестовали решение в Апелляционной палате. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220906/tryapitsyn-1814764229.html

https://ria.ru/20220905/moldaviya-1814443240.html

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в мире, марина таубер, молдавия, илан шор, кишинев