https://ria.ru/20220907/alyans-1815006988.html

Предпосылок для создания военного альянса России и Китая нет, заявил посол

Предпосылок для создания военного альянса России и Китая нет, заявил посол - РИА Новости, 07.09.2022

Предпосылок для создания военного альянса России и Китая нет, заявил посол

Западные "партнеры" прилагают неимоверные усилия, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, но никаких предпосылок для создания военного союза РФ и... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:03

2022-09-07T08:03

2022-09-07T08:03

в мире

китай

россия

оон

андрей денисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813486933_0:252:2381:1591_1920x0_80_0_0_97da41c2b6a154dc64c5002e3445d871.jpg

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Западные "партнеры" прилагают неимоверные усилия, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, но никаких предпосылок для создания военного союза РФ и КНР нет, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским журналистам."Вы знаете, глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаешься вопросом о том, зачем западные "партнеры" прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга, я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть", - заявил Денисов, комментируя опасения западных стран относительно возможного военного альянса России и Китая.Он отметил, что наблюдатели оттуда выражают разного рода опасения, что якобы формируется военный союз, "читаешь такое и приходишь в недоумение, не вы ли, любезные, своими ухищрениями просто толкаете в спину и Китай, и Россию"."Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание - это именно взаимопонимание", - указал дипломат.По его словам, "мы поддерживаем друг друга, скажем, в ООН при голосовании в Совбезе в 8 случаях из 10 мы голосуем одинаково, но я повторяю - все-таки не в 10 из 10, а в 8 из 10, потому что наши позиции либо близки, либо совпадают, мы одинаково смотрим на происходящее, одинаково смотрим прежде всего на политику западных уважаемых партнеров или неуважаемых"."Вот в чем причина нашего такого солидарного голосования, а не в том, что мы делаем любезно друг другу, либо чем-то друг другу обязаны. Это более взвешенная и более разумная позиция и для Китая, и для нас, поэтому я, честно говоря, не вижу предпосылок к формированию каких-то союзнических отношений, тем более военных союзов", - подчеркнул он.Другое дело, указал посол, "что в ряде областей, как говорят руководители как китайские, так и наши, по ряду направлений мы ушли вверх, что называется к отношениям, которые, может быть, даже выше, чем союзнические в некоторых областях, что тоже выражено не эмоциональными факторами или политическими расчетами, а объективной необходимостью и с нашей, и с китайской стороны"."И этого нам вполне достаточно на данном этапе, я не вижу каких-то предпосылок к формализации, скажем так, и принятия на себя каких-то союзнических обязательств", - подытожил он.

https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html

https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html

https://ria.ru/20220901/ssha-1813667680.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, оон, андрей денисов