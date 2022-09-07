https://ria.ru/20220907/almazy-1815125470.html
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года - РИА Новости, 07.09.2022
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года
Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:47
2022-09-07T13:47
2022-09-07T13:47
тверская область
игорь руденя
кимры
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи, выпуск высокотехнологичной продукции. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший в среду в Кимрах АО "Савеловский технопарк", где создается промышленный кластер.Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где в течение девяти лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регион, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, кимры, экономика, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Кимры, Экономика, Тверская область
ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи, выпуск высокотехнологичной продукции. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя
, посетивший в среду в Кимрах АО "Савеловский технопарк", где создается промышленный кластер.
Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где в течение девяти лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.
Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регион, пояснили в пресс-службе.