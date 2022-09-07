https://ria.ru/20220907/almazy-1815125470.html

Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года

Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года - РИА Новости, 07.09.2022

Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года

Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:47

2022-09-07T13:47

2022-09-07T13:47

тверская область

игорь руденя

кимры

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи, выпуск высокотехнологичной продукции. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший в среду в Кимрах АО "Савеловский технопарк", где создается промышленный кластер.Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где в течение девяти лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регион, пояснили в пресс-службе.

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кимры

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, кимры, экономика, тверская область