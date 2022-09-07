Рейтинг@Mail.ru
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220907/almazy-1815125470.html
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года - РИА Новости, 07.09.2022
Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года
Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:47
2022-09-07T13:47
тверская область
игорь руденя
кимры
экономика
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815123399_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_a602fe5b591ed33831f17906c3487a78.jpg
ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи, выпуск высокотехнологичной продукции. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший в среду в Кимрах АО "Савеловский технопарк", где создается промышленный кластер.Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где в течение девяти лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регион, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html
кимры
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815123399_91:0:964:655_1920x0_80_0_0_e61674d5cdcc7e1368b32b8780b376a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, кимры, экономика, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Кимры, Экономика, Тверская область
13:47 07.09.2022
 

Производить синтетические алмазы в Тверской области начнут к концу года

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил в Кимрах АО "Савеловский технопарк"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил в Кимрах АО Савеловский технопарк - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил в Кимрах АО "Савеловский технопарк"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Технопарк по синтезу и обработке искусственных алмазов в городе Кимры Тверской области начнет работу к концу года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи, выпуск высокотехнологичной продукции. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший в среду в Кимрах АО "Савеловский технопарк", где создается промышленный кластер.
Это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тысяч квадратных метров, где в течение девяти лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.
Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регион, пояснили в пресс-службе.
В Тверской области приступили к производству кофе под новым брендом - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:20Тверская область
В Тверской области приступили к производству кофе под новым брендом
 
Тверская областьИгорь РуденяКимрыЭкономикаТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала