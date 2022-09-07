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В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому - РИА Новости, 07.09.2022
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому
Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:09
2022-09-07T22:09
2022-09-07T22:09
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.Ранее сообщалось, что во вторник международный аэропорт сирийского города Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет."Шестого сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо). В результате израильского авиаудара причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома", - сказал Егоров.
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В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому Найраб, ущерб незначительный