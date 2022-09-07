https://ria.ru/20220907/aleppo-1815278659.html

В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому

В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому - РИА Новости, 07.09.2022

В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому

Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:09

2022-09-07T22:09

2022-09-07T22:09

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.Ранее сообщалось, что во вторник международный аэропорт сирийского города Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет."Шестого сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо). В результате израильского авиаудара причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20220907/siriya-1815201442.html

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в мире, алеппо, израиль, сирия, сар, ввс израиля, f-16