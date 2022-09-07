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В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому - РИА Новости, 07.09.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220907/aleppo-1815278659.html
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому - РИА Новости, 07.09.2022
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому
Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:09
2022-09-07T22:09
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.Ранее сообщалось, что во вторник международный аэропорт сирийского города Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет."Шестого сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо). В результате израильского авиаудара причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома", - сказал Егоров.
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в мире, алеппо, израиль, сирия, сар, ввс израиля, f-16
Война в Сирии, В мире, Алеппо, Израиль, Сирия, САР, ВВС Израиля, F-16
22:09 07.09.2022
 
В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому

В Алеппо израильские F-16 нанесли удар по аэродрому Найраб, ущерб незначительный

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Четыре израильских F-16 шестого сентября нанесли удар пятью ракетами по аэродрому Найраб в Алеппо, причинен незначительный ущерб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
Ранее сообщалось, что во вторник международный аэропорт сирийского города Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет.
"Шестого сентября 2022 года с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (Алеппо). В результате израильского авиаудара причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома", - сказал Егоров.
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 16:56
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
 
Война в СирииВ миреАлеппоИзраильСирияСАРВВС ИзраиляF-16
 
 
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