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Немецкий оператор назвал резервную эксплуатацию АЭС технически невыполнимой

Немецкий оператор назвал резервную эксплуатацию АЭС технически невыполнимой - РИА Новости, 07.09.2022

Немецкий оператор назвал резервную эксплуатацию АЭС технически невыполнимой

Оператор АЭС "Isar 2" в ФРГ считает резервную эксплуатацию, с предложением о которой ранее выступили в германском Минэкономики, технически невыполнимой,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:18

2022-09-07T16:18

2022-09-07T16:23

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Оператор АЭС "Isar 2" в ФРГ считает резервную эксплуатацию, с предложением о которой ранее выступили в германском Минэкономики, технически невыполнимой, сообщило в среду издание Spiegel со ссылкой на документ.Предложение министра экономики, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека оставить две АЭС на юге Германии в качестве резерва на случай нехватки электроэнергии зимой в документе названо "рискованным и неосуществимым", пишет издание.Ранее федеральная ассоциация промышленности ФРГ (BDI) потребовала от властей "четкого сигнала" о продлении работы АЭС, заявила, что "тот факт, что правительство отказывается от электроэнергии атомных электростанций во время величайшего энергетического кризиса в истории ФРГ, плохо сказывается на энергоснабжении и ценах на энергию".Закрытие двух АЭС в Германии в 2022 году должно быть отменено в случае возможных ЧС в энергоснабжении, заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек. Он добавил, что две АЭС могут быть отправлены в резерв и начать производство электроэнергии в "ситуации, когда это будет необходимо". Хабек добавил, что данное решение "приемлемое и необходимое", и оно будет предложено минэкономики коалиционному правительству ФРГ.Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой. Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования АЭС для производства электроэнергии.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815015107.html

https://ria.ru/20220907/sholts-1815113649.html

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в мире, роберт хабек, олаф шольц, цены на нефть, германия, русский язык в мире, россия