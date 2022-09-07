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"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:46
2022-09-07T05:02
алексей лихачев
китай
индия
русский (остров)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы обсуждаем новые площадки, новые направления", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.По словам Лихачева, Китай и Индия - "якорные" партнеры "Росатома" в Азии, текущие проекты там реализуются в срок или с опережением, и эти страны наращивают сотрудничество с российской стороной.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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китай
индия
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алексей лихачев, китай, индия, русский (остров), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Алексей Лихачев, Китай, Индия, Русский (остров), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:46 07.09.2022 (обновлено: 05:02 07.09.2022)
 
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС

Лихачев: "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы обсуждаем новые площадки, новые направления", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.
По словам Лихачева, Китай и Индия - "якорные" партнеры "Росатома" в Азии, текущие проекты там реализуются в срок или с опережением, и эти страны наращивают сотрудничество с российской стороной.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:34
"Росатом" ведет переговоры со странами АТР о новых проектах, заявил Лихачев
 
Алексей ЛихачевКитайИндияРусский (остров)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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