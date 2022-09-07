https://ria.ru/20220907/aes-1814994945.html
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:46
2022-09-07T04:46
2022-09-07T05:02
алексей лихачев
китай
индия
русский (остров)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы обсуждаем новые площадки, новые направления", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.По словам Лихачева, Китай и Индия - "якорные" партнеры "Росатома" в Азии, текущие проекты там реализуются в срок или с опережением, и эти страны наращивают сотрудничество с российской стороной.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/atr-1814994565.html
китай
индия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, китай, индия, русский (остров), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Алексей Лихачев, Китай, Индия, Русский (остров), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:46 07.09.2022 (обновлено: 05:02 07.09.2022)
"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС
Лихачев: "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС