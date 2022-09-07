https://ria.ru/20220907/aes-1814994945.html

"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС

"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС

"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:46

2022-09-07T04:46

2022-09-07T05:02

алексей лихачев

китай

индия

русский (остров)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы обсуждаем новые площадки, новые направления", - сказал Лихачев на Восточном экономическом форуме.По словам Лихачева, Китай и Индия - "якорные" партнеры "Росатома" в Азии, текущие проекты там реализуются в срок или с опережением, и эти страны наращивают сотрудничество с российской стороной.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/atr-1814994565.html

китай

индия

русский (остров)

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Максим Горбачев

алексей лихачев, китай, индия, русский (остров), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)