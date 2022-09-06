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Киев рассчитывает завершить поставки по "зерновому коридору" в течение года - РИА Новости, 06.09.2022
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Киев рассчитывает завершить поставки по "зерновому коридору" в течение года
Киев рассчитывает завершить поставки по "зерновому коридору" в течение года - РИА Новости, 06.09.2022
Киев рассчитывает завершить поставки по "зерновому коридору" в течение года
Украина рассчитывает завершить все поставки по "зерновому коридору" в течение года, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:40
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает завершить все поставки по "зерновому коридору" в течение года, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По его словам, количество украинского зерна, отгруженного через "зерновой коридор", на сегодняшний день превышает 1,5 миллиона тонн."Большую часть составляют кукуруза (973 000 тонн), пшеница (221 700 тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн), остальное - другая сельскохозяйственная продукция. Фактически, месячная производительность составляет 5-6 миллионов тонн. При соблюдении определенных условий, связанных с логистикой и безопасностью, мы сможем реализовать этот потенциал. В августе общий экспорт зерна и сельскохозяйственной продукции Украины включая другие каналы составил 4,5 миллиона тонн", - сказал министр.
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экономика, украина, россия, оон
Экономика, Украина, Россия, ООН
07:40 06.09.2022
 
Киев рассчитывает завершить поставки по "зерновому коридору" в течение года

Украинский министр Сольский: поставки по "зерновому коридору" завершат в течение года

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает завершить все поставки по "зерновому коридору" в течение года, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Мы рассчитываем завершить все поставки зерна по зерновому коридору в течение года. Для полного завершения поставок потребуется год, если они не будут прерваны из-за военных событий, бомбардировок или других причин. По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67. Чтобы экспортировать этот объем, нам необходим эффективный процесс отгрузки в течение года, без блокировок и обстрелов в портах и при поддержке всех сторон, участвующих в соглашении", - сказал Сольский в интервью турецкой газете Dünya.
По его словам, количество украинского зерна, отгруженного через "зерновой коридор", на сегодняшний день превышает 1,5 миллиона тонн.
"Большую часть составляют кукуруза (973 000 тонн), пшеница (221 700 тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн), остальное - другая сельскохозяйственная продукция. Фактически, месячная производительность составляет 5-6 миллионов тонн. При соблюдении определенных условий, связанных с логистикой и безопасностью, мы сможем реализовать этот потенциал. В августе общий экспорт зерна и сельскохозяйственной продукции Украины включая другие каналы составил 4,5 миллиона тонн", - сказал министр.
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