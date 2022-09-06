Киев рассчитывает завершить поставки по "зерновому коридору" в течение года

"Мы рассчитываем завершить все поставки зерна по зерновому коридору в течение года. Для полного завершения поставок потребуется год, если они не будут прерваны из-за военных событий, бомбардировок или других причин. По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67. Чтобы экспортировать этот объем, нам необходим эффективный процесс отгрузки в течение года, без блокировок и обстрелов в портах и при поддержке всех сторон, участвующих в соглашении", - сказал Сольский в интервью турецкой газете Dünya.