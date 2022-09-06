20:35 06.09.2022 (обновлено: 21:14 06.09.2022)
Американцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы
Читатели WSJ резко осадили Зеленского, попросившего инвестировать в "будущее Украины"
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели американского издания The Wall Street Journal оценили статью президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал инвестировать в свою страну.
"Дорогой главнокомандующий комик, неужели вы еще недостаточно обогатились за счет американских налогоплательщиков? Сколько еще должен продлиться конфликт, чтобы вы смогли заплатить за ваши летние виллы? С уважением, американский налогоплательщик, которому очень хочется это узнать", — написал Charles Springfield.
"Чушь! Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире. Эта статья — просто пиар, откровенный и ничем не прикрытый. Одно дело — поддерживать их в конфликте, совсем другое — утверждать, что Украина станет "крупным центром" чего бы то ни было", — отметил Joe Mattera.
"А еще Зеленский настолько обнаглел, что снова и снова просит дать ему истребители НАТО. Совсем как избалованный ребенок в супермаркете", — считает Edward Dunn.
"Мы уже вложили в Украину сотни миллиардов долларов наших налогоплательщиков!" — напомнил RODGER POTOCKI.
"Господин президент, инфраструктура Соединенных Штатов пришла в полнейший упадок. Американские граждане нуждаются в помощи. Нам необходимо сначала навести порядок у себя дома, прежде чем инвестировать средства за рубежом", — подчеркнул JacobChacko.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от киевских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Украины. Эти меры вызвали недовольство у многих американцев, в том числе у известных политических деятелей. Так, расточительство Вашингтона неоднократно критиковали члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес. Кроме того, непрозрачные схемы отправки оружия и денег Киеву заставили его союзников направить наблюдателей для отслеживания поставок.
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