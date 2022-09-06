https://ria.ru/20220906/zelenskiy-1814956738.html

Американцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы

Американцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы - РИА Новости, 06.09.2022

Американцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы

Читатели американского издания The Wall Street Journal оценили статью президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал инвестировать в свою страну. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:35

2022-09-06T20:35

2022-09-06T21:14

в мире

владимир зеленский

украина

сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели американского издания The Wall Street Journal оценили статью президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал инвестировать в свою страну."Чушь! Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире. Эта статья — просто пиар, откровенный и ничем не прикрытый. Одно дело — поддерживать их в конфликте, совсем другое — утверждать, что Украина станет "крупным центром" чего бы то ни было", — отметил Joe Mattera."А еще Зеленский настолько обнаглел, что снова и снова просит дать ему истребители НАТО. Совсем как избалованный ребенок в супермаркете", — считает Edward Dunn."Мы уже вложили в Украину сотни миллиардов долларов наших налогоплательщиков!" — напомнил RODGER POTOCKI."Господин президент, инфраструктура Соединенных Штатов пришла в полнейший упадок. Американские граждане нуждаются в помощи. Нам необходимо сначала навести порядок у себя дома, прежде чем инвестировать средства за рубежом", — подчеркнул JacobChacko.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от киевских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ и поддержание финансовой стабильности Украины. Эти меры вызвали недовольство у многих американцев, в том числе у известных политических деятелей. Так, расточительство Вашингтона неоднократно критиковали члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес. Кроме того, непрозрачные схемы отправки оружия и денег Киеву заставили его союзников направить наблюдателей для отслеживания поставок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812271173.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, вооруженные силы украины