https://ria.ru/20220906/zavoz-1814872489.html

Глава Якутии предложил конкретизировать меры поддержки северного завоза

Глава Якутии предложил конкретизировать меры поддержки северного завоза - РИА Новости, 06.09.2022

Глава Якутии предложил конкретизировать меры поддержки северного завоза

Глава Якутии Айсен Николаев на площадке Восточного экономического форума предложил конкретизировать меры поддержки северного завоза, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:52

2022-09-06T15:52

2022-09-06T15:54

республика саха (якутия)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

россия

арктика

госдума рф

якутск

алексей чекунков

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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на площадке Восточного экономического форума предложил конкретизировать меры поддержки северного завоза, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В апреле глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что подготовку законопроекта о специальном завозе товаров в Арктику, который разрабатывается министерством по поручению президента РФ, планируется завершить до осени, позже сенатор Александр Акимов сказал, что документ должен быть внесен в Госдуму и принят в осеннюю сессию.Глава Якутии на полях ВЭФ-2022 принял участие в работе сессии "Северный завоз: новая система снабжения". В ходе обсуждения он отметил, что Якутск и западная часть республики практически шесть месяцев в году остаются без транспортного сообщения, за исключением авиации. Строительство моста через реку Лена позволит повысить транспортную доступность огромной территории с 23 до 80%.Николаев озвучил инициативы республики в законодательном регулировании северного завоза. "Якутия предлагает конкретизировать меры финансовой поддержки северного завоза. Возместить расходы на погашение процентов по банковским кредитам юридическим лицам – участникам северного завоза. Объем средств республиканских предприятий для завоза грузов для государственных нужд и населения достигает 45 миллиардов рублей, а количество грузов превышает 3 миллиона тонн. Из-за недостатка оборотных средств, предприятия вынуждены привлекать кредиты. При этом ежегодно на выплату процентов тратится порядка 4 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.Николаев отметил необходимость закрепить предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов РФ для компенсации экономически обоснованных расходов теплоснабжающих организаций, понесенных в связи с ростом цен на топливо."Еще один важный вопрос для северных регионов - сезонные автодороги, по которым до труднодоступных населенных пунктов завозится около 700 тысяч тонн грузов. Такие дороги есть не только в Якутии, но и в других субъектах России. Их обустройство, содержание усложняются в условиях I - II дорожно-климатической зоны. В связи с этим объемы работ значительно увеличиваются. Глава Якутии предложил законодательно закрепить понятие "сезонная автомобильная дорога" в проекте федерального закона. Это позволит выделять средства на их обустройство с учетом всех особенностей", - добавили в пресс-службе.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/proekt-1814707738.html

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восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, россия, арктика, госдума рф, якутск, алексей чекунков, айсен николаев