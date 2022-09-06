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Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев - РИА Новости, 06.09.2022
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Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев
Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев - РИА Новости, 06.09.2022
Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев
Несмотря на то, что после начала специальной военной операции медиагруппу "Россия сегодня" "поджали" на всех площадках, запрос на информацию из России есть и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:12
2022-09-06T10:12
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
дмитрий киселев
россия
медиа - общество
миа "россия сегодня"
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что после начала специальной военной операции медиагруппу "Россия сегодня" "поджали" на всех площадках, запрос на информацию из России есть и Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый в мире, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Запрос на информацию из России есть, несмотря на то, что после начала специальной военной операции нас "поджали" практически на всех платформах, и мы во многом сделали упор на Telegram. Наш российский Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый Telegram-канал в мире", - сказал Киселев на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" в рамках ВЭФ.По его словам, у Sputnik тоже хорошие цифры, например, число подписчиков Sputnik China в крупнейшей китайской социальной сети превышает 11,5 млн человек, на Sputnik Arabic в различных соцсетях подписано свыше 2,7 млн, на Sputnik türkiye - 1,5 млн."Это очень хорошие показатели для зарубежной территории. Развивая наш успех, мы создали информационный терминал РИА Новости - это первый продукт в России, мы сегодня его запустили вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко у нас на стенде на Восточном форуме", - добил Киселев.Он пояснил, что идея этого проекта в том, чтобы создать профессиональный ресурс не только для подписчиков, но и для зарегистрированных пользователей, и который бы соединял новости и картинку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Влада Копылова
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дмитрий киселев, россия, медиа - общество, миа "россия сегодня"
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Дмитрий Киселев, Россия, Медиа - Общество, МИА "Россия сегодня"
10:12 06.09.2022
 
Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев

Гендиректор "России сегодня" Киселев: запрос на информацию из России есть

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" в рамках Восточного экономического форума
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на панельной дискуссии Многоликость истины: как победить в информационной войне? в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" в рамках Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что после начала специальной военной операции медиагруппу "Россия сегодня" "поджали" на всех площадках, запрос на информацию из России есть и Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый в мире, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Запрос на информацию из России есть, несмотря на то, что после начала специальной военной операции нас "поджали" практически на всех платформах, и мы во многом сделали упор на Telegram. Наш российский Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый Telegram-канал в мире", - сказал Киселев на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" в рамках ВЭФ.
По его словам, у Sputnik тоже хорошие цифры, например, число подписчиков Sputnik China в крупнейшей китайской социальной сети превышает 11,5 млн человек, на Sputnik Arabic в различных соцсетях подписано свыше 2,7 млн, на Sputnik türkiye - 1,5 млн.
"Это очень хорошие показатели для зарубежной территории. Развивая наш успех, мы создали информационный терминал РИА Новости - это первый продукт в России, мы сегодня его запустили вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко у нас на стенде на Восточном форуме", - добил Киселев.
Дмитрий Чернышенко публикует новость в мультимедийном терминале агентства в ходе ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 07:46
Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости
Он пояснил, что идея этого проекта в том, чтобы создать профессиональный ресурс не только для подписчиков, но и для зарегистрированных пользователей, и который бы соединял новости и картинку.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Дмитрий КиселевРоссияМедиа - ОбществоМИА "Россия сегодня"
 
 
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