https://ria.ru/20220906/zapros-1814750558.html

Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев

Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев - РИА Новости, 06.09.2022

Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев

Несмотря на то, что после начала специальной военной операции медиагруппу "Россия сегодня" "поджали" на всех площадках, запрос на информацию из России есть и... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:12

2022-09-06T10:12

2022-09-06T10:12

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

дмитрий киселев

россия

медиа - общество

миа "россия сегодня"

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что после начала специальной военной операции медиагруппу "Россия сегодня" "поджали" на всех площадках, запрос на информацию из России есть и Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый в мире, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Запрос на информацию из России есть, несмотря на то, что после начала специальной военной операции нас "поджали" практически на всех платформах, и мы во многом сделали упор на Telegram. Наш российский Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый Telegram-канал в мире", - сказал Киселев на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" в рамках ВЭФ.По его словам, у Sputnik тоже хорошие цифры, например, число подписчиков Sputnik China в крупнейшей китайской социальной сети превышает 11,5 млн человек, на Sputnik Arabic в различных соцсетях подписано свыше 2,7 млн, на Sputnik türkiye - 1,5 млн."Это очень хорошие показатели для зарубежной территории. Развивая наш успех, мы создали информационный терминал РИА Новости - это первый продукт в России, мы сегодня его запустили вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко у нас на стенде на Восточном форуме", - добил Киселев.Он пояснил, что идея этого проекта в том, чтобы создать профессиональный ресурс не только для подписчиков, но и для зарегистрированных пользователей, и который бы соединял новости и картинку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/novost-1814720319.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дмитрий киселев, россия, медиа - общество, миа "россия сегодня"