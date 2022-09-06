Запрос на информацию из России есть, заявил Киселев
Гендиректор "России сегодня" Киселев: запрос на информацию из России есть
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" в рамках Восточного экономического форума
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" в рамках Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что после начала специальной военной операции медиагруппу "Россия сегодня" "поджали" на всех площадках, запрос на информацию из России есть и Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый в мире, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Запрос на информацию из России есть, несмотря на то, что после начала специальной военной операции нас "поджали" практически на всех платформах, и мы во многом сделали упор на Telegram. Наш российский Telegram-канал РИА Новости самый цитируемый Telegram-канал в мире", - сказал Киселев на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" в рамках ВЭФ.
По его словам, у Sputnik тоже хорошие цифры, например, число подписчиков Sputnik China в крупнейшей китайской социальной сети превышает 11,5 млн человек, на Sputnik Arabic в различных соцсетях подписано свыше 2,7 млн, на Sputnik türkiye - 1,5 млн.
"Это очень хорошие показатели для зарубежной территории. Развивая наш успех, мы создали информационный терминал РИА Новости - это первый продукт в России, мы сегодня его запустили вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко у нас на стенде на Восточном форуме", - добил Киселев.
Он пояснил, что идея этого проекта в том, чтобы создать профессиональный ресурс не только для подписчиков, но и для зарегистрированных пользователей, и который бы соединял новости и картинку.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.