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Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы
Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы - РИА Новости, 06.09.2022
Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы
Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:56
2022-09-06T16:56
2022-09-06T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.Ранее СК информировал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за жалоб жителей Московской области на загрязнение реки Старая Яхрома."Наиболее вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения, которые эксплуатирует МУП "Некрасовский водоканал". Объект подлежит федеральному надзору. Все обращения направляются по подведомственности в управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дмитров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Следственный комитет России (СК РФ)