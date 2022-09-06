https://ria.ru/20220906/zagryazneniya-1814890882.html

Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы

Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы - РИА Новости, 06.09.2022

Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы

Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:56

2022-09-06T16:56

2022-09-06T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.Ранее СК информировал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за жалоб жителей Московской области на загрязнение реки Старая Яхрома."Наиболее вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения, которые эксплуатирует МУП "Некрасовский водоканал". Объект подлежит федеральному надзору. Все обращения направляются по подведомственности в управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220830/pesok-1813183293.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), дмитров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)