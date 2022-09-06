Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220906/zagryazneniya-1814890882.html
Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы
Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы - РИА Новости, 06.09.2022
Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы
Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:56
2022-09-06T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893172_0:3:800:453_1920x0_80_0_0_08116f008de857f222b6524d10391b85.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.Ранее СК информировал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за жалоб жителей Московской области на загрязнение реки Старая Яхрома."Наиболее вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения, которые эксплуатирует МУП "Некрасовский водоканал". Объект подлежит федеральному надзору. Все обращения направляются по подведомственности в управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220830/pesok-1813183293.html
московская область (подмосковье)
дмитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893172_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_5566f5e699c8cd1f0a89a8462e666a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дмитров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
16:56 06.09.2022
 

Власти Подмосковья назвали вероятную причину загрязнения Старой Яхромы

© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской областиСлив нечистот
Слив нечистот - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вероятным источником загрязнения реки Старая Яхрома в подмосковном Дмитрове, на которое жаловались жители, являются очистные сооружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.
Ранее СК информировал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за жалоб жителей Московской области на загрязнение реки Старая Яхрома.
"Наиболее вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения, которые эксплуатирует МУП "Некрасовский водоканал". Объект подлежит федеральному надзору. Все обращения направляются по подведомственности в управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям", - говорится в сообщении.
Песок - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:39Новости Подмосковья
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала