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На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока
Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:15
2022-09-06T13:15
2022-09-06T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району АЭС днем во вторник. Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции."Повреждена ЛЭП, мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150МвТ. Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд энергопотребления", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:15 06.09.2022 (обновлено: 13:42 06.09.2022)
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока после обстрела ВСУ