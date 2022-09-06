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На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814812366.html
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока
Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:15
2022-09-06T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
владимир рогов
энергодар
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району АЭС днем во вторник. Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции."Повреждена ЛЭП, мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150МвТ. Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд энергопотребления", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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в мире, запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:15 06.09.2022 (обновлено: 13:42 06.09.2022)
 
На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока

На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району АЭС днем во вторник. Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции.
"Повреждена ЛЭП, мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150МвТ. Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд энергопотребления", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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