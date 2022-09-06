https://ria.ru/20220906/zaes-1814812366.html

На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока

На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока - РИА Новости, 06.09.2022

На Запорожской АЭС снизили мощность шестого энергоблока

Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:15

2022-09-06T13:15

2022-09-06T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

владимир рогов

энергодар

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС после обстрела украинскими войсками снижена до 150 мегаватт, станция работает на обеспечение собственных нужд, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска открыли огонь по Энергодару и району АЭС днем во вторник. Зафиксировано семь "прилетов" в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции."Повреждена ЛЭП, мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150МвТ. Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд энергопотребления", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220906/magate-1814755830.html

энергодар

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр