https://ria.ru/20220906/zaderzhanie-1814810650.html
В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*
В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* - РИА Новости, 06.09.2022
В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*
Силовики задержали в Москве россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* и уехать на Украину, возбуждено дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ по РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:09
2022-09-06T13:09
2022-09-06T14:10
москва
правый сектор
россия
украина
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силовики задержали в Москве россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* и уехать на Украину, возбуждено дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью."Задержанный дал признательные показания. На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в пресс-релизе.По данным ФСБ, задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина еще в июне связался с украинским военным для реализации задуманного. Попасть в страну он собирался транзитом через Беларусь и Польшу."Он детально изучил маршрут передвижения, режим работы КПП на границах, графики электропоездов и автобусов, а также режимы работы посольств Беларуси и Польши", — добавил собеседник агентства.Во время обыска в его квартире нашли средства связи, специальную экипировку, "националистическую литературу и символику".*Террористическая организация, запрещенная в России.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Признание россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*. Видео ФСБ РФ
ФСБ: в Москве задержан россиянин фашистских взглядов, планировавший вступить в украинский националистический "Правый сектор" (запрещен в России) и уехать воевать за него на Украину, он уже арестован и дал признательные показания. Российская спецслужба публикует видео.
2022-09-06T13:09
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, правый сектор, россия, украина
Москва, Правый сектор, Россия, Украина
13:09 06.09.2022 (обновлено: 14:10 06.09.2022)
В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*
УФСБ: в Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силовики задержали в Москве россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* и уехать на Украину, возбуждено дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью.
"Задержанный дал признательные показания. На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в пресс-релизе.
По данным ФСБ, задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина еще в июне связался с украинским военным для реализации задуманного. Попасть в страну он собирался транзитом через Беларусь
и Польшу
.
"Он детально изучил маршрут передвижения, режим работы КПП на границах, графики электропоездов и автобусов, а также режимы работы посольств Беларуси и Польши", — добавил собеседник агентства.
Во время обыска в его квартире нашли средства связи, специальную экипировку, "националистическую литературу и символику".
*Террористическая организация, запрещенная в России.