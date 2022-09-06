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В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*

В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* - РИА Новости, 06.09.2022

В Москве задержали россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*

Силовики задержали в Москве россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* и уехать на Украину, возбуждено дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ по РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:09

2022-09-06T13:09

2022-09-06T14:10

москва

правый сектор

россия

украина

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силовики задержали в Москве россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"* и уехать на Украину, возбуждено дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью."Задержанный дал признательные показания. На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в пресс-релизе.По данным ФСБ, задержанный планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина еще в июне связался с украинским военным для реализации задуманного. Попасть в страну он собирался транзитом через Беларусь и Польшу."Он детально изучил маршрут передвижения, режим работы КПП на границах, графики электропоездов и автобусов, а также режимы работы посольств Беларуси и Польши", — добавил собеседник агентства.Во время обыска в его квартире нашли средства связи, специальную экипировку, "националистическую литературу и символику".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/minoborony-1811100611.html

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Признание россиянина, планировавшего вступить в "Правый сектор"*. Видео ФСБ РФ ФСБ: в Москве задержан россиянин фашистских взглядов, планировавший вступить в украинский националистический "Правый сектор" (запрещен в России) и уехать воевать за него на Украину, он уже арестован и дал признательные показания. Российская спецслужба публикует видео. 2022-09-06T13:09 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, правый сектор, россия, украина